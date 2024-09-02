Волгоград отметил День города спортивными мероприятиями

Общество 02.09.2024 17:59
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02.09.2024 17:59
Вчера, 1 сентября, Волгоград начал отмечать 435-летие со дня основания. И хоть все массовые гулянья были отменены, первый день осени выдался насыщенным на культурные и спортивные события. В числе последних — зрелищный турнир по паркуру, фитнес-марафон, соревнования по роллер спорту и парусная регата «Кубок Сталинграда».
Ярким и эмоциональным получился турнир по стритболу среди заводских команд в Центральном парке культуры и отдыха. Игроки до последних секунд боролись за первое место, в итоге команда алюминиевого завода «РУСАЛ Волгоград» забросила победный мяч и получила кубок победителя.
— Игра получилась интересная, все спортсмены отработали отлично. Наша команда играет вместе уже больше пяти лет. Есть сыгранность и мотивированность на победу, и это наш главный залог успеха, — рассказал капитан команды «РУСАЛ Волгоград» Антон Егоров.
Вчера же в Центральном парке культуры и отдыха прошли встречи с Олимпийскими чемпионами — легендами спорта, арт-фестивать по воздушной гимнастике «На высоте» и открытый турнир по тяжелой атлетике на призы Олимпийского чемпиона Алексея Петрова.
Напомним, что основная часть мероприятий к празднованию Дня города запланирована с 1 по 9 сентября. Они пройдут на различных площадках Волгограда.
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