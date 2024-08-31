Общество 31.08.2024 15:28
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31.08.2024 15:28
В рабочем поселке Средняя Ахтуба Волгоградской области сегодня, 31 августа, состоялся областной фестиваль «Ахтубинский помидор», гости которого от души наелись томатов самых разных сортов и видов, а также продегустировали блюда из других овощей, традиционно выращиваемых в Волго-Ахтубинской пойме. Как рассказали V102.RU в администрации Среднеахтубинского района, фестиваль начался утром с ярмарки сельхозпроизводителей, где можно было приобрести различные дары полей.
Но самым ярким моментом мероприятия стало карнавальное шествие «Помидорная фантазия», участники которого в ярко-красных костюмах прошлись по райцентру. Также в рамках фестиваля работали интерактивные, конкурсные площадки, выставки и фотозоны. Так, своими секретами поделились мастера консервации. Гвоздем творческой программы стал выступление ансамбля «Казачья воля».
Фото администрации Среднеахтубинского района
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