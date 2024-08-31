Общество

Под Волгоградом гости фестиваля «Ахтубинский помидор» объелись томатов

Общество 31.08.2024 15:28
0
31.08.2024 15:28


В рабочем поселке Средняя Ахтуба Волгоградской области сегодня, 31 августа, состоялся областной фестиваль «Ахтубинский помидор», гости которого от души наелись томатов самых разных сортов и видов, а также продегустировали блюда из других овощей, традиционно выращиваемых в Волго-Ахтубинской пойме. Как рассказали V102.RU в администрации Среднеахтубинского района, фестиваль начался утром с ярмарки сельхозпроизводителей, где можно было приобрести различные дары полей.

Но самым ярким моментом мероприятия стало  карнавальное шествие «Помидорная фантазия», участники которого в ярко-красных костюмах прошлись по райцентру. Также в рамках фестиваля работали интерактивные, конкурсные площадки, выставки и фотозоны. Так, своими секретами поделились мастера консервации. Гвоздем творческой программы стал выступление ансамбля «Казачья воля».
Фото администрации Среднеахтубинского района


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.08.2024 18:24
Общество 31.08.2024 18:24
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2024 17:07
Общество 31.08.2024 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2024 14:41
Общество 31.08.2024 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2024 13:31
Общество 31.08.2024 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2024 13:25
Общество 31.08.2024 13:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.08.2024 13:16
Общество 31.08.2024 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2024 07:32
Общество 31.08.2024 07:32
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2024 20:57
Общество 30.08.2024 20:57
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2024 20:47
Общество 30.08.2024 20:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.08.2024 20:20
Общество 30.08.2024 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2024 19:35
Общество 30.08.2024 19:35
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2024 19:00
Общество 30.08.2024 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2024 18:58
Общество 30.08.2024 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2024 18:36
Общество 30.08.2024 18:36
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2024 17:55
Общество 30.08.2024 17:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:42
В Волгоградской области гражданина Кыргызстана посадили за обман стариковСмотреть фотографии
19:01
В Волгограде снова вспыхнул уже горевший ледовый катокСмотреть фотографии
18:24
«Самому маленькому пациенту было 10 дней от роду»: ожоговый хирург из Волгограда - откровенно о рабочих будняхСмотреть фотографии
18:11
Под Волгоградом столкнулись 4 машины: обошлось без жертвСмотреть фотографии
17:07
Учебный год в Волгограде начнется с дождя и ураганаСмотреть фотографии
16:13
Волгоградцы поймали с поличным нелегальных мусорщиковСмотреть фотографии
15:28
Под Волгоградом гости фестиваля «Ахтубинский помидор» объелись томатовСмотреть фотографии
14:41
В Волгограде суд отказался наказывать «Птичий остров» по иску РосреестраСмотреть фотографии
14:01
Бастрыкина возмутила плесень в квартире вдовы участника СВО из ВолгоградаСмотреть фотографии
13:31
Инноватика, ракеты и китайский язык: какие профессии выбрали волгоградские абитуриенты в 2024 годуСмотреть фотографии
13:25
Волгоградские нефтепереработчики вышли на уборку Севастопольской набережнойСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцев накормят 1 сентября онигири и дамплингамиСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде трансплантологи спасли 17-летнего айтишника с раком печениСмотреть фотографии
12:34
В центре Волгограда устранили порыв: система заполняетсяСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде «ГАЗель» сбила дорожного рабочего и скрыласьСмотреть фотографии
11:43
В центре Волгограда устраняют порыв: воду вернут до конца дняСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области иномарка вылетела в канаву: один погибСмотреть фотографии
10:53
В волгоградском онкоцентре внедрили новый метод лечения рака поджелудочнойСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде наезд на 60-летнего пешехода попал на видеоСмотреть фотографии
10:10
«Травил тараканов»: волгоградец получил ожоги ног из-за вспыхнувшего газаСмотреть фотографии
09:44
На севере Волгограда водитель сбил двух пешеходовСмотреть фотографии
09:26
Росстат: средняя зарплата волгоградцев взлетела до 60653 рублейСмотреть фотографии
08:52
На автовокзале в Москве пропал участник СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:52
Волгоградские врачи вытащили осколок мины из ноги бойца СВОСмотреть фотографии
07:32
Мост через Волжскую ГЭС закроют для грузовиков до 1 ноябряСмотреть фотографии
20:57
В Волгограде с 1 сентября троллейбус №15А пойдет по удлиненному маршрутуСмотреть фотографии
20:47
Свой среди СВОих. За что губернатор Бочаров получил Героя РоссииСмотреть фотографии
20:20
Под Волгоградом простятся с мобилизованным Романом ОрешкинымСмотреть фотографии
20:08
Волгоградские ученые нашли способ мотивировать вялый персоналСмотреть фотографии
19:35
Новая телебашня в Волгограде вошла в топ-5 самых высоких в РоссииСмотреть фотографии
 