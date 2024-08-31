В Волгограде суд отказался наказывать «Птичий остров» по иску Росреестра

По словам Алины, если бы суд удовлетворил требования Росреестра и ее бы привлекли к административной ответственности, это могло поставить крест на ее работе – руководитель приюта трудится детским психологом в бюджетной организации.
- Вот так наши соседи легко ставят крест на судьбе и жизни человека, о каком сострадании не только к больным птицам, но и к человеку можно говорить? – удивляется Алина.
При этом волонтеры приюта понимают, что на этом нападки на «Птичий остров» не закончатся. Но, по их словам, они готовы к борьбе с соседями, которые не перестают строчить на них жалобы. При этом в Росреестре немедленно на них откликаются.
Напомним, как сообщало V102.RU, против приюта, расположенного на частном подворье в Красноармейском районе Волгограда, выступает семейная пара, проживающая через двор, - известная в Волгограде адвокатесса и ее супруг, которые добиваются его закрытия. Однажды они написали жалобу на то, что, якобы, в печке на территории приюта сжигают птиц.
Между тем, приют «Птичий остров» хорошо известен не только в Волгограде, но и за его пределами. Сюда со всех районов области привозят попавших в беду и искалеченных птиц. Ветеринары их оперируют, после чего они проходят реабилитацию. При этом энтузиасты спасают птиц за свои деньги и на пожертвования неравнодушных людей.
После выздоровления птичек отпускают на волю. Но те, которые так и не смогли подняться в небо, остаются на пожизненном содержании в приюте.