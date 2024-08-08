Судьба уникального приюта для изувеченных птиц и животных висит на волоске. Приют «Птичий остров» в Волгограде может прекратить свое существование из-за жалоб семьи, которая проживает неподалеку на улице Красных Зорь, заявили защитники птиц. Как рассказала V102.RU руководитель приюта Алина Ерина, вот уже несколько лет семейная пара волгоградцев добивается закрытия «Птичьего острова». Супруги постоянно направляют многочисленные жалобы во все инстанции, требуя прекращения его деятельности.





По словам Алины, она может лишь догадываться, почему семья «неровно» дышит к птицам, которые находятся здесь на реабилитации.

– Они хотели в свое время приобрести дом рядом с нашим приютом, однако его приобрели мои родители, – делится руководитель «Птичьего острова». – Наверное, с того времени и затаили обиду. При этом наших соседей с другой стороны наличие птиц нисколько не смущает, наоборот, они очень довольны, что могут наблюдать за их жизнью в режиме онлайн и слушать их трели.

Тем временем инициаторы выселения приюта продолжают направлять жалобы в различные ведомства. Например, однажды они обвинили волонтеров в том, что они сжигают птиц в печке-буржуйке на улице.

– Мы были в шоке, когда узнали, в чем нам обвиняют, – говорит Алина. – В печке-буржуйке мы готовим еду для птичек, ежиков, которые у нас содержатся. Да я и своих детей иногда кормлю той же кашей, которую варим в печке. Топливо у нас экологически чистое – это обычные дрова. Если кому-то не нравится запах дров, то извините, это частный сектор, а не многоэтажка.

Алина также поделилась, что, в свою очередь, она добивается привлечения к ответственности супруга соседки, который, как она утверждает, причинил травму ее отцу, ударив его в висок. По словам женщины, после этого пожилой мужчина был госпитализирован и провел две недели в больнице. Но, по ее словам, расследование дела в отношении избившего ее родственника мужчины не продвигается.





В итоге все же никаких нарушений в работе «Птичьего острова» ведомства, куда жаловались соседи, не находили. Но одно из последних заявлений «активисты» отправили в Росреестр и все завертелось.

– В начале июля мне позвонили из этого ведомства и заявили, что придут с проверкой на следующий день. Но в тот день я работала, поэтому я попросила их перенести визит на другую дату. Когда наступила эта дата, никто к нам не пришел. Потом мне заявили, что, якобы, им не открыли дверь, хотя они звонили по телефону. Но я могу доказать, что никаких телефонных звонков не было! – делится Алина.

Тем не менее недавно она с удивлением узнала, что Росреестр подал на нее в суд якобы из-за препятствования в проведении проверки.

– Причем они хотят проверить и наличие документов на птиц. Но это совершенно не входит в полномочия этого ведомства, – утверждает руководитель «Птичьего острова».

Проведение проверки запланировано на сегодня, 8 августа. Журналист V102.RU пытался пообщаться с предполагаемым «жалобщиком», известным в Волгограде юристом, однако в комментарии по телефону было отказано.





Юрист заявила, что все вопросы ей нужно прислать в письменном виде, но не по мессенджеру. После вопроса, на какой адрес их можно отправить, женщина прервала разговор.

Между тем, приют «Птичий остров» хорошо известен не только в Волгограде, но и за его пределами. Сюда привозят попавших в беду и искалеченных птиц, которых оперируют, после чего они проходят реабилитацию. Энтузиасты спасают птиц за свои деньги и на пожертвования неравнодушных людей. Окончательно выздоровевших крылатых потом выпускают на волю. Однако те птицы, которые получили инвалидность и не могут выжить в естественной среде, остаются здесь на пожизненном содержании.

Недавно волонтеры «Птичьего острова» помогли спасти находившихся в зимней спячке летучих мышек, которых выкинули из окон рабочие во время ремонта ДК Гагарина. Выживших мышек подлечили в Москве, а с наступлением весны их отпустили в естественную среду обитания.

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Фото Птичий остров VK.com