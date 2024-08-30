Свой среди СВОих. За что губернатор Бочаров получил Героя России





В Волгограде 30 августа губернатор региона Андрей Бочаров вручил государственные награды выдающимся жителям региона. И одним из самых заметных награжденных сегодня, безусловно, стал участник специальной военной операции Максим Веденеев. Именно он первым в истории региона за проявленные доблесть, мужество и отвагу при исполнении воинского долга удостоен государственной награды Волгоградской области — медали «За доблесть и мужество».





Чествуя участника СВО в торжественной обстановке, Андрей Бочаров в его лице адресовал благодарность всем россиянам, которые мужественно сражаются сегодня с украинскими нацистами.

– Давайте все вместе поблагодарим Максима Игоревича и в его лице всех участников специальной военной операции, которые сегодня сражаются с современными нацистами, защищают нашу Родину на поле боя, активно занимаются патриотической работой с подрастающим поколением, – сказал губернатор Волгоградской области.

Встречи с участниками СВО волгоградского губернатора всегда особенно теплые. Как никто Бочаров знает цену героизму и мужеству в условиях боевых действий. Сегодня, пожалуй, уже и нет тех, кто бы не знал, что глава региона носит звание Героя России. Но за какой именно подвиг ныне губернатор Волгоградской Андрей Бочаров был награжден медалью, помнят, возможно, не все.

Просмотрев архив публикаций на сайте, корреспонденты ИА «Высота 102» нашли статью от 2017 года – "Ульяновские десантники: как будущий губернатор Бочаров Героем России стал". Губернатор он, конечно, уже 10 лет как действующий. Но, согласитесь, сегодня хороший повод вспомнить эту историю.





Март 1995 года. После кровавого штурма Грозного российская армия захватила инициативу в войне и начала наступление по нескольким направлением, важнейшим из которых считалась дорога к Дагестану – Грозный-Аргун-Гудермес. Здесь наступала 104-я воздушно-десантная дивизия, хоть ульяновские десантники и принимали участие в штурме Грозного, но сумели избежать больших потерь в уличных боях и теперь оставались одним из самых боеспособных подразделений федеральной группировки.

Дудаевское ополчение, также сильно потрепанное в Грозном, не могло их остановить. Но сепаратистские командиры нашли выход из стратегического разгрома: начали с руководством России мирные переговоры. Армия получила стоп-приказ, потеряла энергию атаки…

В эти дни сводный полк 104-й ВДД, который окопался на «пластилиновом поле» под Аргуном, посетил писатель Александр Проханов. Тогда он записал интересный случай:

«Однажды, когда комбат на командирской частоте работал с ротами, в частоту влез бандит и сказал: "Коля, здорово!" И комбат, вступив в разговор, с изумлением узнал в нем своего сослуживца Бисултана, офицера-десантника, с которым вместе служили в Гяндже под началом комдива Щербакова. Когда дивизию вывели в Ульяновск, Бисултан, любимец комдива, отправился в Москву, поступил в академию имени Фрунзе. Летом прошлого года его разыскали земляки. Сказали: если он мужчина, его место в Грозном, рядом с Дудаевым. Бисултан покинул академию, уехал в Чечню и стал готовить офицерские кадры Дудаева, которые, усвоив новейший опыт современной армии, разгромили головные колонны россиян в кровавую новогоднюю ночь. Он, Бисултан, руководил теперь инженерной работой в Аргунском укрепрайоне, разрабатывал план обороны. Здесь, под Аргуном, воевали друг с другом недавние боевые товарищи, сыны великой Советской Армии, позже присягнувшие российскому оружию, а теперь кровенящие оба берега реки кровью».

Бывший офицер 104-й ВДД Бисултан, пользуясь перемирием, подготовил для федералов неприятный сюрприз: продумал и организовал систему огня и грамотно разместил подошедшее иностранное подкрепление – в Чечню к тому времени начали съезжаться наемники, немало повоевавшие в Афганистане, Африке и на Ближнем Востоке.

Вскоре боевые действия возобновились. Командование потребовало продолжать наступление на Аргун. На его острие шли самые боевые части – армейский спецназ. Под селом Комсомольское воины Бисултана и арабские наемники подпустили спецназовцев ближе к высоте, после чего накрыли внезапным артиллеристским и перекрестным пулеметным огнем. Понеся большие потери, спецназ отступил.

Так российское командование узнало, что высота 238,1 является ключевым узлом обороны Аргуна.

После поражения спецназовцев, взять ее предстояло ульяновским десантникам. На разведку отправили группу Андрея Бочарова – 16 срочников во главе с 25-летним старшим лейтенантом. Разведчики подобрались к высоте, и некоторое время наблюдали за ней в оптику. Насчитали около 40 боевиков, хорошо вооруженных, почти все – арабы. Бисултан поставил сюда лучших из иностранных наемников, они должны были держаться на высоте 238,1, давая дудаевцам в Аргуне время собраться с силами.

Бочаров понимал, что штурмовать высоту силами разведгруппы – идея опасная. Но время играло против десантников – с каждым часом Аргун все больше укреплялся, а на ключевую высоту подтягивалось подкрепление. Старший лейтенант решил действовать быстро, сделав ставку на внезапность. Командование его решение поддержало.

В полдень, когда арабы сели обедать, их окопы и блиндажи внезапно накрыло десятками разрывов крупнокалиберных снарядов – Бочаров навел на высоту сразу несколько артиллеристских дивизионов.

Грамотное использование противником артиллерии оказалось большой неожиданностью для сепаратистов. Генерал Трошев позднее в мемуарах вспоминал, что в Грозном федеральные силы неумело использовали свое огневое превосходство – например, могли вызвать залп целого дивизиона по одинокому пулеметчику в ста метрах от их позиции. В результате дивизион, стреляющий за 10 километров, накрывал такую площадь, что вместе с одним вражеским пулеметчиком гибло человек 20-30 своих. Однако потом мы научились, писал генерал. Вот это «научились» на высоту 238,1 внезапно и прилетело.

Пользуясь замешательством противника, разведгруппа Бочарова побежала на высоту. До ее вершины оставалось около 100 метров, когда их заметили. Боевой опыт наемников сказался – они тут же пришли в себя и открыли плотный огонь.

– Мы когда бежали на высоту, вокруг был кустарник, – вспоминал ранее Андрей Бочаров. – После боя я посмотрел – голый склон, все кусты пулями срезало.

Десантники залегли. Старший лейтенант попытался было поднять их в героическую атаку, и даже почти встал в полный рост, но был сбит с ног собственным сержантом, который сказал ему не по уставу, но убедительно:

– Не глупи, командир. Тебя подстрелят, мы тут, что делать будем? Давай по уму воевать.

Сообща решили, что надо ползти. Под постоянным обстрелом, прячась за каждым камнем, подползли к окопам на расстояние метров 20-30, и вот тогда пришло время героизма: по сигналу Бочарова вся разведгруппа поднялась в полный рост и побежала к вражеским окопам.

Арабы были хорошими солдатами, но любви российских десантников к рукопашному бою на ножах и саперных лопатках совершенно не разделяли. В течение нескольких страшных минут 13 наемников было зарезано и зарублено, трое взяты в плен, остальные убежали.

Не успели бойцы отдышаться, как Бочаров заметил, что к ним приближаются несколько сотен боевиков. Несмотря на внезапность атаки десантников, арабы еще во время артобстрела вызвали из Аргуна поддержку. Понимая, что сейчас их начнет обстреливать вражеская артиллерия, Бочаров приказал своим солдатам укрыться в «мертвой зоне» за скалой, а сам остался на позиции, выполняя роль артиллеристского наводчика. После того, как ему удалось вычислить местонахождение артиллерии противника и уничтожить ее своим артогнем, солдаты вернулись на позиции. Но боевики (они бежали в полный рост и поэтому несли большие потери) уже поднялись к вершине на расстояние броска гранаты, и у 16 бойцов не было никакой возможности остановить их…

– Я понимал, что если нас выбьют с этой высоты, второго шанса взять ее внезапно не будет, – рассказывал ранее Андрей Бочаров. – А это значит, что ее придется штурмовать большими силами под артиллеристским огнем, который противник будет наводить на наши отряды. Сколько тогда человек погибнет? Явно больше семнадцати. Так что высоту нельзя было отдавать, даже если мы все на ней ляжем… И я вызвал огонь на себя.

А потом произошло то, что Андрей Бочаров до сих считает заступничеством высших сил: десятки разрывов просто смели с высоты ворвавшихся на нее боевиков, большинство из которых погибло, а из его бойцов лишь двое было легко ранены. Но, скорее всего, обошлось без мистики, просто десантники находились в окопах, а боевики, не успевшие в них ворваться, - на открытом пространстве. Как бы то ни было, разведгруппе Бочарова удивительно повезло, они смогли удержать высоту.

Именно за этот страшный бой через год, в 1996 году, старший лейтенант Андрей Бочаров и получил звание Героя Российской Федерации. Вскоре после этого он уволился из армии, возглавлял Совет Союза Героев России, в 2007 году был избран депутатом Госдумы. В Волгоградскую область он прибыл по поручению Владимира Путина в 2014 году.