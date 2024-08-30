Общество

На «Волгоград Арене» показали культурное многообразие региона: фото

Общество 30.08.2024 18:58
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30.08.2024 18:58


Невероятный ажиотаж вызвала у волгоградцев открывшаяся на стадионе масштабная выставка-форум «Культура – стремление в будущее!». Как сообщает V102.RU, сюда приехали сотни горожан, чтобы посмотреть на все культурное многообразие региона, познакомиться с народными ремеслами, приобрести сувениры на память, а также продегустировать местные домашние деликатесы. 

На интерактивной выставке жителям и гостям региона представилась возможность научиться валять матрешку из шерсти, лепить кувшины на гончарном круге, разучить по паре движений из национальных танцев, окунуться в историю районов, принять участие в мини-постановке, а также посмотреть выставку театральных костюмов и древнерусских доспехов.



- Я из Елани, представляю нашу гончарную студию-мастерскую «Сварог». Уже на протяжении 15 лет обучаю всех желающих этому мастерству бесплатно. Народные промыслы должны сохраняться. Сейчас гончаров очень мало, поэтому стараемся передавать наши знания молодому поколению. Сейчас такая продукция очень востребована не только среди различных предприятий, но и среди молодежи, которая делает у нас на заказ разнообразную посуду в подарок близким, - поделился мастер Александр Евдоков. 

На форуме можно было заметить множество исторических и сказочных персонажей. Так, например по площадке расхаживали Баба-Яга и аж два Петра I, а также главный герой недавно прошедшего арбузного феста – царь Арбузный Полосатик.



Но не только своими знаниями и умениями были готовы поделиться участники фестиваля на районных площадках. С упоением они также рассказывали об истории и архитектуре малой родины.



- Мы отделом культуры представляем наш родной Дубовский район. В зоне интерактивной площадки вы можете увидеть наши старинные купеческие дома, церковь Покрова Пресвятой Богородицы и многое другое. Приглашаем всех наш гастрономический виноградный фестиваль «Дубовская лоза», а также на 290-летие города Дубовка, - представила свой район работница межпоселенческого передвижного центра досуга Светлана. 



На главной сцене форума выступили с песнями и танцами творческие коллективы муниципальных районных домов культуры, актеры НЭТа, музыкальные ансамбли и студенты ВГИИКа.

Познакомили гостей выставки с редкими приборами для людей с проблемами зрения и слуха работники Волгоградской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слабослышащих. 


- На выставке мы знакомим людей с азбукой Брайля, техниками письма для слабовидящих. Рассказываем о редком для нашего региона приборе тифлокомментирования, который помогает на постановках и спектаклях незрячим людям, так сказать, "увидеть" все, что происходит на сцене, заполняя паузы во время действий. В нашем регионе есть единственный представитель этой профессии, который является нашим работником библиотеки. На стенде также вы можете посмотреть книги с увеличенным шрифтом для слабовидящих, а также аппарат для аудиовоспроизведения книг, - рассказали работники библиотеки. 

На площадке форума можно было также приобрести товары от местных ремесленников – мыло ручной работы, кукол из шерсти, плетенные корзины, посуду из керамики и глины. 





Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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