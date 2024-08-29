Общество

В Волгограде до конца года отремонтируют автодорогу к школе №106

Общество 29.08.2024 12:17
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29.08.2024 12:17


В Советском районе Волгограда подрядная организация приступила к ремонту ул. Тормосиновской. Как сообщает ИА «Высота 102», до конца года здесь должен быть приведён в порядок 700-метровый участок проезжей части, обеспечивающий транспортную доступность школы №106, а также прилегающих МКД и частного сектора.

- На сегодняшний день рабочие произвели демонтаж старого бордюрного ограждения и установили на его место 808 погонных метров нового бортового камня. Следующим этапом стало фрезерование изношенного полотна, на которое будет уложено новое двухслойное покрытие по всей ширине проезжей части, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

Отметим, площадь обновлённого полотна составит порядка 4 тыс. кв. метров. Проезжая часть обновляется в рамках муниципального контракта на ремонт 34 улиц. На эти цели в 2022 году из бюджета были выделены 677 млн рублей.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

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