В Волгограде завершается реконструкция теплосети на ул. Пархоменко





Специалисты «Концессий теплоснабжения» заменили теплосеть в Центральном районе Волгограда. В ходе работ на улице Пархоменко проложен новый трубопровод на крепких опорах из фундаментных блоков, которые способны выдержать вес нескольких тонн.

– Работы направлены, в первую очередь, на повышение надежности водоснабжения жильцов Центрального района и особенно жителей ул. Пархоменко, – пояснил главный инженер «Концессий теплоснабжения» Алексей Гуляев. – В настоящий момент завершаются работы по монтажу тепловой сети, после чего будет нанесена современная изоляция из пенополиуретановой скорлупы, что существенно снизит потерю тепла и защитит трубопровод от влаги. В завершение будет сделана оцинковка, что придаст трубе эстетический вид и также предотвратит появление коррозии.

Замена теплосети обеспечит качественную подачу ресурса в 103 многоквартирных домах, 6 детских садах, 6 учебных заведениях и 1 лечебного учреждения.