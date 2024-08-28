В Волгоградской области сожгли и сломали 700 мусорных контейнеров





В среднем сто контейнеров в месяц подвергается актам вандализма – мусорные контейнеры сжигают, ломают и даже воруют. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании регионального оператора «ЭкоЦентр», за 8 месяцев этого года в регионе уничтожили почти 700 мусорных баков, только этим летом – больше 300 контейнеров.

– Чаще всего контейнеры горели в Советском и Краснооктябрьском районах Волгограда и в Городищенском районе, – сообщили данные статистики в пресс-службе регоператора.

На этой неделе в поселке Городище по улице Советская, 22 на контейнерной площадке из трех мусорных баков один сгорел дотла. Чуть ранее в Городище выгорели полностью все контейнеры на площадке по улице Ворошилова, 31. В поселке Котлубань Городищенского района два бака сожгли по улице Профсоюзная, 5.

Напомним, регоператор приступил к установке новой тары в Волгограде и области. В городе-герое уже выставлено 400 контейнеров. Еще такое же количество установят в ближайшее время. В районах области планируется обновить или доустановить около 1000 новых евробаков.

Жителей просят бережнее относиться к коммунальному имуществу и не складировать горючие отходы, легковоспламеняющиеся предметы, непогашенные спички и окурки в емкости для сбора отходов. При возгорании баков пламя может перекинуться на соседние здания и припаркованные машины. При обнаружении тлеющих и горящих отходов в контейнере волгоградцы могут сообщить об этом в пожарную охрану по номеру «112».