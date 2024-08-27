



В городе Новоаннинский Волгоградской области женщина на автомобиле разнесла четыре бетонные клумбы с цветами. Как сообщает V102.RU, инцидент произошел утром 27 августа возле здания районной администрации.

Как уточнили в администрации, женщина на автомобиле двигалась с большой скоростью, не справилась с управлением и въехала в вазоны. К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

- В скором времени клумбы будут восстановлены, - уточнили в администрации Новоаннинского района, - Надеемся, что подобные инциденты больше не повторятся.

Фото: администрация Новоаннинского района