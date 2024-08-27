Общество

«Чтобы все пошли в школу»: в Иловле после конфликта озаботились образованием цыганских детей

Общество 27.08.2024 09:27
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27.08.2024 09:27





В Иловлинском районе Волгоградской области накануне, 26 августа, состоялось очередное заседание координационного Совета по национальной политике при главе муниципалитета. Как сообщает V102.RU со ссылкой на трансляцию, представители цыганских семей и чиновники обсудили вопросы благоустройства территорий, образования детей и помощи СВО.
По информации чиновников, только в школу №2 в Иловле в первый класс пойдут семеро ребят. Всего в районных школах будут учиться 86 цыганских детей. Однако местные власти беспокоит тот факт, что дети ходят в школу лишь до 4 класса. С этим чиновники не хотят мириться. 
- Надо всех обязывать учиться хотя бы до 9 класса, а еще лучше – до 11-ого, - заявил глава района Иван Гель. – Школы у нас бесплатные, учебники – бесплатные, там бесплатно кормят детей из многодетных семей, работают разные кружки. Не хотят учиться, надо заставлять. Если дети будут ходить в школу, то не будут заниматься, неизвестно чем. 
Присутствующие обсудили также участие цыганских семей в помощи бойцам СВО. В соответствующий фонд  уже перечислено 100 тысяч рублей. На эти средства будут закуплены предметы первой необходимости, которые затем отправят в зону специальной военной операции. К концу сентября представители общины пообещали также собрать еще один пакет помощи. А вот с плетением маскировочных сетей у цыган пока не получается. Этот вопрос, напомним, обсуждался на предыдущем заседании совета. Представителям семей еще раз предложили организоваться и принять участие в этом общем деле. 
При этом на заседании совета было отмечено, что ситуация в сфере межнациональных отношений, по мнению жителей, изменилась в лучшую сторону. При этом жители выразили желание не выносить каждый раз возникающие проблемы на координационный совет, а решать при возможности эти вопросы самостоятельно с представителем цыганской общины. 
Напомним, обстановка в Иловле накалилась после бытового конфликта между цыганами и местными жителями, который произошел 7 августа.  Когда на место происшествия прибыли полицейские, то досталось и одному из стражей порядка. Напавшему на правоохранителя цыгану грозит до 5 лет лишения свободы. 
После произошедшего иловлинцы потребовали выселить цыган из районного центра. В ситуацию срочно пришлось вмешиваться местным властям. Теперь чиновники обсуждают возникающие проблемы и вопросы в цивилизованном ключе – на совместных с представителями цыганской общины заседаниях. 
Видео Иван Гель t.me

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