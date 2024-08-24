



В Волгограде досрочно открыли переезд на Нулевую продольную возле Мамаева кургана в Центральном районе. Как сообщает V102.RU, работы по реконструкции завершились досрочно - ровно за 7 дней.

Напомним, как ранее сообщалось информагентством, временное закрытие проезда спровоцировало многокилометровые пробки в утреннее и вечернее время. Участники дорожного движения сталкивались с трудностями проезда участка от Мамаева Кургана до улицы 7-ой Гвардейской.

Проезд к Нулевой продольной был закрыт еще в ночь на 17 августа. В рамках реконструкции линии СТ планировалось завершить работы за 10 дней, однако был завершен на три дня ранее запланированного срока. Сейчас автомобилисты надеются, что после открытия проезда с началом новой рабочей недели ситуация на дорогах изменится в лучшую сторону.

Фото: читатели V102.RU