Закрытый проезд на Нулевую продольную взбесил волгоградских работяг

Спешащие с утра на работу горожане рассказали о солидном автомобильном заторе по направлению в центр Волгограда, сковавшем движение.





— Первая продольная вся стоит в пробке. От Библиотечной еле тащимся. Видимо из-за перекрытия «нулевки». У стадиона еще двое заглохли, что тоже не добавляет оптимизма, — рассказали V102.RU очевидцы.

Согласно данным сервиса «Яндекс Пробки», затор протяженностью больше трех километров фиксируется от съезда с улицы Кубинской до улицы 7-й Гвардейской.





Напомним, в Волгограде заблокировали выезд на нулевую Продольную у Мамаева кургана. Движение перекрыто из-за реконструкции линии СТ. Работы стартовали в ночь на 17 августа и продлятся ориентировочно 10 дней.





Фото: читатели ИА «Высота 102»