Общество

Закрытый проезд на Нулевую продольную взбесил волгоградских работяг

Общество 19.08.2024 09:29
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19.08.2024 09:29


Спешащие с утра на работу горожане рассказали о солидном автомобильном заторе по направлению в центр Волгограда, сковавшем движение.  


— Первая продольная вся стоит в пробке. От Библиотечной еле тащимся. Видимо из-за перекрытия «нулевки». У стадиона еще двое заглохли, что тоже не добавляет оптимизма, — рассказали V102.RU очевидцы.

Согласно данным сервиса «Яндекс Пробки», затор протяженностью больше трех километров фиксируется от съезда с улицы Кубинской до улицы 7-й Гвардейской. 


Напомним, в Волгограде заблокировали выезд на нулевую Продольную у Мамаева кургана. Движение перекрыто из-за реконструкции линии СТ. Работы стартовали в ночь на 17 августа и продлятся ориентировочно 10 дней. 


Фото: читатели ИА «Высота 102»  

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