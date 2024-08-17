В Волгограде заблокировали выезд на «нулевку» у Мамаева кургана





В Волгограде сегодня, 17 августа, закрыли выезд на Нулевую продольную со стороны Мамаева кургана. Ранее об этом предупреждали в мэрии, сообщает V102.RU.





Движение перекрыли из-за реконструкции линии скоростного трамвая. Работы стартовали в ночь на 17 августа и продлятся ориентировочно 10 дней.





Ближайшие доступные съезды на Нулевую продольную в настоящее время – это улицы Землянского и 7-Гвардейская.