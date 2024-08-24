Общество

«Единая Россия» отчитается перед жителями страны об итогах народной программы с 2021 года

Общество 24.08.2024 12:20
0
24.08.2024 12:20


Партия предусмотрит в федеральном бюджете на 2024-2027 годы финансирование поручений Президента в Послании, национальных целей развития страны, а также социальных программ, сообщает сайт ER.ru.
Подготовку главного финансового документа председатель партии Дмитрий Медведев обсудил с федеральными министрами на заседании программной комиссии. В формировании бюджета партия принимает активное участие, отметил он. 
– Приоритеты остаются неизменными. Первоочередная задача – обеспечить обороноспособность и безопасность нашего государства, социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей. Естественно, и другие задачи тоже остаются исключительно важными и должны быть в поле зрения нашей партии. Создан государственный фонд поддержки участников СВО. Объёмы его финансирования в следующем году должны остаться неизменными. Не менее важно содействовать развитию новых регионов, – сказал Дмитрий Медведев.
Председатель партии отметил, что «Единая Россия» продолжит работать над выполнением всех социальных обязательств перед жителями. 
– «Единая Россия» с Правительством выстроила эффективную систему социальной поддержки. Наши социальные программы пользуются спросом. Успешной стала программа социального контракта. Благодаря ей сотни тысяч граждан ежегодно улучшают материальное положение, добиваются других целей. Её финансирование в бюджете должно обязательно сохраниться, – подчеркнул Медведев.
Еще одна востребованная программа – льготная «Семейная ипотека». Сегодня её могут оформить семьи с детьми в возрасте до 6 лет, а также семьи, которые воспитывают несовершеннолетнего ребёнка с инвалидностью. Партия поддержит финансирование этой программы и в новом бюджете. 
– Безусловно, при формировании нужно учесть все виды пособий для семей с детьми, надбавки за классное руководство и кураторство, выплаты сотрудникам в сфере здравоохранения и образования на селе, а также их расширение на работников культуры. Отдельное внимание уделим бесплатному лекарственному обеспечению детей с орфанными заболеваниями. В том числе – в рамках фонда «Круг добра, – поручил председатель партии. 
Особое внимание «Единая Россия» уделит реализации социальной части национальных целей развития страны, которые определил Президент. 
– Такие обязательства партия брала при подготовке народной программы. С коллегами из Правительства определим конкретные объекты и задачи, которые в первую очередь требуют финансирования. Нужно продолжить модернизацию школ, детских садов, больниц, и поликлиник, дорог и коммунальной инфраструктуры. Всего, что определяет качество повседневной жизни граждан. А также активно заниматься формированием комфортной городской среды, обновлением общественного транспорта, ремонтом и оснащением музеев, театров, библиотек, детских школ искусств, – сказал Дмитрий Медведев. 
В частности, программой капремонта школ в этом году охвачены более тысячи учебных заведений. В ней участвуют и новые регионы. Средства на дальнейшую реализацию программы должны быть предусмотрены и в новом бюджете, а также на другие социальные программы, подчеркнул Медведев. 
При работе над бюджетом он поручил партии оказать особую поддержку регионам. 
– Президент поручил снизить для регионов долговую нагрузку за счёт списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам и нарастить объёмы инфраструктурных кредитов с 2025 года. Надо найти и наиболее эффективные подходы к использованию уже имеющихся ресурсов, чтобы это способствовало развитию регионов и выравниванию их бюджетной обеспеченности. Проработать особые условия списания задолженности для регионов с невысокой доходной базой. Продлить действие индивидуальных программ развития регионов, в которых наиболее сложная экономическая ситуация, – указал он.
Дмитрий Медведев также отметил, что «Единая Россия» должна отчитываться о выполнении своих социальных обязательств. Только за последние полгода поправками партии их финансирование увеличилось на 165 миллиардов рублей. В частности, определены дополнительные средства на модернизацию первичного звена здравоохранения, на строительство новых школ, на комплексное развитие сельских территорий. С 2024 года расширено бесплатное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, а также увеличено финансирование бесплатного горячего питания в начальной школе.
В связи с этим председатель партии поручил врио секретаря генсовета Владимиру Якушеву проработать комплексный отчёт о реализации народной программы вместе с членами программной комиссии, региональными отделениями и представителями всех партийных структур.
Следующее заседание программной комиссии Дмитрий Медведев проведёт перед вторым чтением бюджета, для того, чтобы  максимально учесть все необходимые параметры по следующему году.
Фото: пресс-служба «Единой России».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.08.2024 13:47
Общество 24.08.2024 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2024 13:03
Общество 24.08.2024 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2024 12:50
Общество 24.08.2024 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2024 12:04
Общество 24.08.2024 12:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.08.2024 10:55
Общество 24.08.2024 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2024 09:15
Общество 24.08.2024 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2024 08:38
Общество 24.08.2024 08:38
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2024 07:57
Общество 24.08.2024 07:57
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2024 07:16
Общество 24.08.2024 07:16
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2024 19:41
Общество 23.08.2024 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2024 18:40
Общество 23.08.2024 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2024 17:30
Общество 23.08.2024 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2024 17:09
Общество 23.08.2024 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2024 16:56
Общество 23.08.2024 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2024 16:05
Общество 23.08.2024 16:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:47
В Камышине в конкурсе арбузов победила 60-килограммовая ягодаСмотреть фотографии
13:03
Умершим в Волгограде кайтсерфером оказался судимый за махинации с ЦУМом экс-чиновник РосимуществаСмотреть фотографии
13:02
Ослепило? В Волгограде попало на видео массовое ДТП у остановки «Гимназия 14»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:50
Царь Арбузный Полосатик открыл фестиваль в КамышинеСмотреть фотографии
12:20
«Единая Россия» отчитается перед жителями страны об итогах народной программы с 2021 годаСмотреть фотографии
12:04
Волгоградцам напомнили о предоставлении налоговых декларацияхСмотреть фотографии
11:52
ТАСС: следователи выясняют, как осуждённым в ИК-19 удалось собрать взрывное устройствоСмотреть фотографии
11:19
Медики уточнили информацию о состоянии сотрудников ФСИН, перевезённых в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
В Камышине из-за арбузного феста частично перекроют дорогиСмотреть фотографии
10:33
РИА Новости: пострадавшие сотрудники ФСИН находятся в тяжёлом состоянииСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде автоледи прокатила пешехода несколько сотен метров на капоте: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:18
В ГАИ назвали виновника массового ДТП на СпартановкеСмотреть фотографии
09:15
«С ними лучше не встречаться»: в волгоградском МБУ «Северное» приютили преданных хозяевами собак опасных породСмотреть фотографии
08:38
Врезались лоб в лоб: волгоградцы засняли последствия жуткого ДТП на СпартановкеСмотреть фотографииCмотреть видео
07:57
В Волгограде за 8,3 млн рублей избавят от травы и трещин монумент «Оборона Царицына»Смотреть фотографии
07:16
В Волжском 24 августа пройдёт парусная регата на кубок мэраСмотреть фотографии
06:50
«Динамо-Синара» проиграло действующим чемпионам РоссииСмотреть фотографии
06:12
Медики завершили транспортировку сотрудников ФСИН в больницы ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:18
МВД Таджикистана поможет найти пособников экстремистов, захвативших заложников в ИК-19Смотреть фотографии
20:45
«Ротор» расстался с двумя футболистамиСмотреть фотографии
20:05
По поручению главы СКР проверят опасные для детей качели во дворе ВолгоградаСмотреть фотографии
20:02
Главврач Суровикинской ЦРБ уточнила информацию о пострадавших сотрудниках ИК-19Смотреть фотографииCмотреть видео
19:41
Власти сообщили о взятии под контроль волгоградской ИК-19Смотреть фотографии
18:40
Двоих пострадавших сотрудников ИК-19 экстренно доставили в ВолгоградСмотреть фотографии
18:27
Четыре сотрудника ФСИН погибли при захвате ИК-19 радикаламиСмотреть фотографии
18:23
Начальник ИК-19 Андрей Девятов перевезён из Суровикинской ЦРБ в ВолгоградСмотреть фотографии
18:00
Бочаров пообещал помощь семьям погибших в ИК-19 сотрудников УФСИНСмотреть фотографии
17:35
Спецназ ликвидировал заключенных в ИК-19 под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:30
На фоне событий в ИК-19 россияне жалуются на недоступность WhatsApp и TelegramСмотреть фотографии
17:09
Останки 1,3 тыс. советских солдат перезахоронили в Россошках под ВолгоградомСмотреть фотографии
 