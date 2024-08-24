«Единая Россия» отчитается перед жителями страны об итогах народной программы с 2021 года





Партия предусмотрит в федеральном бюджете на 2024-2027 годы финансирование поручений Президента в Послании, национальных целей развития страны, а также социальных программ, сообщает сайт ER.ru.

Подготовку главного финансового документа председатель партии Дмитрий Медведев обсудил с федеральными министрами на заседании программной комиссии. В формировании бюджета партия принимает активное участие, отметил он.

– Приоритеты остаются неизменными. Первоочередная задача – обеспечить обороноспособность и безопасность нашего государства, социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей. Естественно, и другие задачи тоже остаются исключительно важными и должны быть в поле зрения нашей партии. Создан государственный фонд поддержки участников СВО. Объёмы его финансирования в следующем году должны остаться неизменными. Не менее важно содействовать развитию новых регионов, – сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии отметил, что «Единая Россия» продолжит работать над выполнением всех социальных обязательств перед жителями.

– «Единая Россия» с Правительством выстроила эффективную систему социальной поддержки. Наши социальные программы пользуются спросом. Успешной стала программа социального контракта. Благодаря ей сотни тысяч граждан ежегодно улучшают материальное положение, добиваются других целей. Её финансирование в бюджете должно обязательно сохраниться, – подчеркнул Медведев.

Еще одна востребованная программа – льготная «Семейная ипотека». Сегодня её могут оформить семьи с детьми в возрасте до 6 лет, а также семьи, которые воспитывают несовершеннолетнего ребёнка с инвалидностью. Партия поддержит финансирование этой программы и в новом бюджете.

– Безусловно, при формировании нужно учесть все виды пособий для семей с детьми, надбавки за классное руководство и кураторство, выплаты сотрудникам в сфере здравоохранения и образования на селе, а также их расширение на работников культуры. Отдельное внимание уделим бесплатному лекарственному обеспечению детей с орфанными заболеваниями. В том числе – в рамках фонда «Круг добра, – поручил председатель партии.

Особое внимание «Единая Россия» уделит реализации социальной части национальных целей развития страны, которые определил Президент.

– Такие обязательства партия брала при подготовке народной программы. С коллегами из Правительства определим конкретные объекты и задачи, которые в первую очередь требуют финансирования. Нужно продолжить модернизацию школ, детских садов, больниц, и поликлиник, дорог и коммунальной инфраструктуры. Всего, что определяет качество повседневной жизни граждан. А также активно заниматься формированием комфортной городской среды, обновлением общественного транспорта, ремонтом и оснащением музеев, театров, библиотек, детских школ искусств, – сказал Дмитрий Медведев.

В частности, программой капремонта школ в этом году охвачены более тысячи учебных заведений. В ней участвуют и новые регионы. Средства на дальнейшую реализацию программы должны быть предусмотрены и в новом бюджете, а также на другие социальные программы, подчеркнул Медведев.

При работе над бюджетом он поручил партии оказать особую поддержку регионам.

– Президент поручил снизить для регионов долговую нагрузку за счёт списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам и нарастить объёмы инфраструктурных кредитов с 2025 года. Надо найти и наиболее эффективные подходы к использованию уже имеющихся ресурсов, чтобы это способствовало развитию регионов и выравниванию их бюджетной обеспеченности. Проработать особые условия списания задолженности для регионов с невысокой доходной базой. Продлить действие индивидуальных программ развития регионов, в которых наиболее сложная экономическая ситуация, – указал он.

Дмитрий Медведев также отметил, что «Единая Россия» должна отчитываться о выполнении своих социальных обязательств. Только за последние полгода поправками партии их финансирование увеличилось на 165 миллиардов рублей. В частности, определены дополнительные средства на модернизацию первичного звена здравоохранения, на строительство новых школ, на комплексное развитие сельских территорий. С 2024 года расширено бесплатное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, а также увеличено финансирование бесплатного горячего питания в начальной школе.

В связи с этим председатель партии поручил врио секретаря генсовета Владимиру Якушеву проработать комплексный отчёт о реализации народной программы вместе с членами программной комиссии, региональными отделениями и представителями всех партийных структур.

Следующее заседание программной комиссии Дмитрий Медведев проведёт перед вторым чтением бюджета, для того, чтобы максимально учесть все необходимые параметры по следующему году.