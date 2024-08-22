Министр Кравцов сообщил Путину об открытии юбилейной школы в Волгограде





Сегодня, 22 августа, президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. В ходе совещания, сообщает ИА «Высота 102», Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил главе государства об открытии юбилейной школы на территории Волгограда.

– В Бурятии и в Волгограде открываются новые школы, – доложил главе государства Кравцов. – Причем школа в Волгограде, по нашим подсчетам, станет знаковой - 1300-й школой.





Отметим, что когда речь зашла о вводе в эксплуатацию новых образовательных учреждений в регионах России, к видеоконференции с президентом подключились и представители субъектов РФ.

Речь идет о школе-тысячнике на ул. Джабраила Кортоева в Волгограде. Об учреждении, в свою очередь, рассказала Владимиру Путину директор новой школы Галина Попова.

– Наша школа самая большая, размещена в Дзержинском районе нашего города-героя Волгограда. В ней будет обучаться 1300 ребят. Уже сформирован наш педагогический коллектив. Все с нетерпением ждут 2 сентября и открытия нашей школы. Мы ориентированы на инженерно-технологическое обучение. Для этого созданы все условия: имеются современные цифровые лаборатории для физики, химии, биологии. У нас два стадиона, четыре спортивных зала, спортивная площадка — это дает возможность реализовывать детям свои спортивные возможности. Творческие дети могут заниматься в театральной студии и в школьном телевидении. Также у нас будет создан школьный спортивный клуб, в котором будет реализовано много различных направлений — например, самбо, – отметила Попова. – У нас уже организован совет образовательного учреждения. Наши родители и обучающиеся с удовольствием принимают участие во всех начинаниях, с удовольствием поддерживают инициативы — все проекты мы будем реализовывать только вместе. Главная задача нашего педагогического коллектива — это организация образовательного, воспитательного процессов с учетом региональных особенностей, с учетом исторической памяти — об участниках Сталинградской битвы, о современных героях — участниках специальной военной операции. Хочу сказать слова благодарности, Владимир Владимирович, за поддержку системы образования, потому что именно это – будущее нашей великой России.

Владимир Путин пожелал удачи волгоградцам и успехов.

Фото, видео: kremlin.ru