В многоэтажке Котово на один день пропала лестница





Жители четвертого подъезда дома №8 по ул. Разина в Котово Волгоградской области сегодня, 21 августа, были обескуражены пропажей лестничного марша. Как рассказали V102.RU котовчане, выйти из дома смогли сегодня, 21 августа, не все жители. Вместо лестницы появился деревянный мостик, спуститься по которому у некоторых пожилых жильцов так и не получилось. Жители четвертого подъезда дома №8 по ул. Разина в Котово Волгоградской области сегодня, 21 августа, были обескуражены пропажей лестничного марша. Как рассказали V102.RU котовчане, выйти из дома смогли сегодня, 21 августа, не все жители. Вместо лестницы появился деревянный мостик, спуститься по которому у некоторых пожилых жильцов так и не получилось.









Между тем, уже возвращаясь с работы, жильцы дома оценили труд управляющей компании. Между тем, уже возвращаясь с работы, жильцы дома оценили труд управляющей компании.

Фотографии с демонтированной лестницей возмутили жителей города. Однако, как выяснилось, уже к концу рабочего дня лестница вернулась на место после ремонта.Как пояснил V102.RU директор ООО «ЖЭУ г.Котово» Сергей Абрамов, разобрать лестничный марш пришлось из-за угрозы его обрушения.- После обследования состояния лестницы мы приняли решение о срочном ремонте – марш необходимо было укрепить, в противном случае он мог обвалиться, - пояснил руководитель управляющей компании. – Раньше в этом доме было ТСЖ, но собственники жилья так и не устранили эту проблему. Людям, конечно, пришлось немного потерпеть неудобства, но все было сделано ради их безопасности. Я просто удивляюсь – если ничего не делать, жильцы недовольны, если что-то делается – тоже претензии.- Раньше страшно было наступать на лестницу – она как-то ходила под ногами, - поделились котовчане. – Теперь такого страха уже нет. Спасибо, что не допустили беды.