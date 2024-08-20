Горы бутылок, бытовые и строительные отходы у входа в пустующий с 14 августа магазин с вывеской «Покупочка» в Центральном районе Волгограда решительно зачистили после публикации V102.RU.

— Утром спешили на работу — мусор валялся тут и там. В обед увидели публикацию. Вечером на обратном пути увидели самое настоящее чудо — гора отходов исчезла, правда вместе с урнами. Видимо, чтобы история с захламлением не повторилась вновь. Как говорится, пошли на крайние меры. Спасибо и на этом. Похоже, чтобы что-то сдвинулось с места, об этом обязательно нужно написать в СМИ, — поделились своими наблюдениями читатели информагентства.





Фото: так выглядел вход в магазин до публикации

Напомним, с жалобой на состояние входной группы закрытого магазина «Покупочка» в редакцию «Высоты 102» обратились жители дома № 62 по проспекту имени В. И. Ленина.

Людей возмутило, что в одночасье здание магазина как будто стало бесхозным, а переполненные мусорные урны забросали стеклотарой и отслужившими свое стройматериалами.

Фото: читатели ИА «Высота 102»