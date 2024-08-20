Общество

Публикация «Высоты 102» кардинально решила вопрос с «Покупочкой» в Волгограде

Общество 20.08.2024 19:27
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20.08.2024 19:27


Горы бутылок, бытовые и строительные отходы у входа в пустующий с 14 августа магазин с вывеской «Покупочка» в Центральном районе Волгограда решительно зачистили после публикации V102.RU. 

— Утром спешили на работу — мусор валялся тут и там. В обед увидели публикацию. Вечером на обратном пути увидели самое настоящее чудо — гора отходов исчезла, правда вместе с урнами. Видимо, чтобы история с захламлением не повторилась вновь. Как говорится, пошли на крайние меры. Спасибо и на этом. Похоже, чтобы что-то сдвинулось с места, об этом обязательно нужно написать в СМИ, — поделились своими наблюдениями читатели информагентства. 


Фото: так выглядел вход в магазин до публикации 

Напомним, с жалобой на состояние входной группы закрытого магазина «Покупочка» в редакцию «Высоты 102» обратились жители дома № 62 по проспекту имени В. И. Ленина. 

Людей возмутило, что в одночасье здание магазина как будто стало бесхозным, а переполненные мусорные урны забросали стеклотарой и отслужившими свое стройматериалами.

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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