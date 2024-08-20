Жители дома № 62 по проспекту имени В. И. Ленина обратились в редакцию V102.RU с жалобой на «грязное» соседство. По словам горожан, после закрытия магазина «Покупочка», расположенного в пристройке по проспекту Ленина, 62к1, окружающая территория медленно, но верно стала захламляться мусором.

— Здесь и так было всегда не очень чисто, мягко говоря. Но пока работал магазин, все-таки сотрудники худо-бедно убирали две мусорки у входа в торговую точку. С 14 августа на дверях появилось объявление, что магазин закрыт. Один раз мы видели, что приезжали рабочие на автокране, что-то демонтировали. Сказали, что здесь откроют «Пятерочку». Но когда это случится, они не знают, — рассказали волгоградцы.





Людей возмущает, что в одночасье здание магазина как будто стало бесхозным, а переполненные мусорные урны в геометрической прогрессии начали «обрастать» бутылками и бывшими в употреблении стройматериалами.

— Центр города, рядом ремонтируют пути скоростного трамвая, скоро здесь все будет красивое и современное, а вокруг такой бардак. Мы так понимаем, не далек тот час, когда мусором завалит дверь в магазин, а учитывая, что на улице снова жара за 35 градусов, то стоит ожидать незабываемые ароматы и полчища крыс. У нас администрация Центрального района вообще знает, что происходит у них под носом? — задаются вопросами местные жители.





Фото: читатели ИА «Высота 102»