Волгоград 23 августа переименуют в Сталинград





Город-герой Волгоград на один день снова сменит название. Как сообщает ИА «Высота 102», 23 августа на въездах в город сменят дорожные указатели.

Напомним, что ежегодно доблестный город на Волге меняет название несколько раз. Так, с 2013 года Волгоград становится Сталинградом по случаю празднования Дня Победы советских войск в Великой Отечественной войне – 9 Мая, в День памяти и скорби – 22 июня, в День окончания Второй мировой войны – 2 сентября, в День начала разгрома нацистов под Сталинградом – 19 ноября.

23 августа в России отмечают День памяти жертв бомбардировки Сталинграда нацистской авиацией. По решению Волгоградской городской думы от 2013 года, в этот день Волгоград также меняет название.

В памятный день, напомним, в Сталинграде ежегодно возлагают цветы к памятнику на ул. Комсомольской, посвященному мирному населению, истребленному бесчеловечными бомбардировки нацистской Германии.