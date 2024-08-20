Волгоградский футболист Богдан Хохлов погиб на СВО

Общество 20.08.2024 15:11
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20.08.2024 15:11
Волгоградское спортивное сообщество потрясено гибелью молодого волгоградского футболиста Богдана Хохлова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на некролог, опубликованный ФК «Текстильщик», спортсмен погиб 10 августа в ходе СВО. Похоронят Богдана в Камышине 22 августа.
Богдан Хохлов в последние годы выступал за футбольный клуб «Текстильщик» из Камышина. В 2021-22 годах играл за «Нефтяник» из Котово. Был постоянным участником областного чемпионата по футболу.
Все те, кто знал Богдана, не могут поверить в произошедшее.
- «Бага» (так его называли друзья, – Пим.ред.) был очень талантливым футболистом, мечтал играть в более престижных клубах. Еще он был настоящим патриотом – как своей малой родины, так и большой, - пишут о нем в соцсетях его знакомые.
Фото: ФК «Текстильщик» / VK.com
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