Женский «Ротор» разгромил тульский «Арсенал» со счетом 4:0

Спорт 19.08.2024 11:02
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19.08.2024 11:02
Футболистки волгоградского «Ротора» накануне, 18 августа, одержали очередную победу в Первой лиге (зона «Центр»). Сине-голубые на выезде разгромили тульский «Арсенал» со счетом 4:0 в шестом туре чемпионата, сообщает V102.RU.
Напомним, «Ротор» ранее в турнире дважды выиграл дома и заработал шесть очков. В пятницу, 16 августа, подопечные Владислава Карповича должны были провести гостевую встречу со «Спартаком», но из-за введения режима КТО в Брянской области поединок был отменен. А уже в воскресенье «Ротору» противостоял «Арсенал», являющийся аутсайдером лиги на последней позиции и без заработанных баллов.
В обоих таймах сине-голубые забили по два мяча. Отличились Виолетта Кахраманзаде, Арина Малахова, Милана Мамбетова и Ангелина Батагова. Таким образом, «Ротор» после уверенной победы со счетом 4:0 имеет в своем активе девять очков и продолжает находиться в верхней части таблицы своей группы.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ЖФК «Арсенал Тула»
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