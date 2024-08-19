Спорт

Женский «Ротор» разгромил тульский «Арсенал» со счетом 4:0

Спорт 19.08.2024 11:02
0
19.08.2024 11:02


Футболистки волгоградского «Ротора» накануне, 18 августа, одержали очередную победу в Первой лиге (зона «Центр»). Сине-голубые на выезде разгромили тульский «Арсенал» со счетом 4:0 в шестом туре чемпионата, сообщает V102.RU.
 
Напомним, «Ротор» ранее в турнире дважды выиграл дома и заработал шесть очков. В пятницу, 16 августа, подопечные Владислава Карповича должны были провести гостевую встречу со «Спартаком», но из-за введения режима КТО в Брянской области поединок был отменен. А уже в воскресенье «Ротору» противостоял «Арсенал», являющийся аутсайдером лиги на последней позиции и без заработанных баллов. 
 
В обоих таймах сине-голубые забили по два мяча. Отличились Виолетта Кахраманзаде, Арина Малахова, Милана Мамбетова и Ангелина Батагова. Таким образом, «Ротор» после уверенной победы со счетом 4:0 имеет в своем активе девять очков и продолжает находиться в верхней части таблицы своей группы.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ЖФК «Арсенал Тула»
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
19.08.2024 13:14
Спорт 19.08.2024 13:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.08.2024 11:45
Спорт 17.08.2024 11:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.08.2024 22:05
Спорт 16.08.2024 22:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.08.2024 21:23
Спорт 16.08.2024 21:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.08.2024 19:13
Спорт 16.08.2024 19:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.08.2024 18:52
Спорт 16.08.2024 18:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.08.2024 13:45
Спорт 16.08.2024 13:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.08.2024 07:52
Спорт 15.08.2024 07:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2024 19:00
Спорт 14.08.2024 19:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2024 20:46
Спорт 13.08.2024 20:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2024 11:35
Спорт 12.08.2024 11:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2024 10:43
Спорт 12.08.2024 10:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.08.2024 18:02
Спорт 11.08.2024 18:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.08.2024 13:53
Спорт 11.08.2024 13:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.08.2024 21:40
Спорт 10.08.2024 21:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:26
Волгоградцев предупредили о фальшивой молочке из КрымаСмотреть фотографии
16:21
Ни туда и ни сюда: два ДТП «зацементировали» Первую продольную в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Волгоградцы напугали друг друга сообщениями о «взрыве» у школы № 78Смотреть фотографии
15:24
Криминальную карьеру 19-летней астраханки оборвали оперативники ВолгоградаСмотреть фотографии
15:10
Волгоградцы передали детям ЛНР 180 наборов первоклассникаСмотреть фотографии
15:02
Задержанного УФСБ крупного «синтетического» наркодилера осудили в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:58
Волжский судостроительный завод требуют признать банкротом за долг в 35 млнСмотреть фотографии
14:20
Генерал-майор МЧС Любавин добровольно расстался с ВолгоградомСмотреть фотографии
14:03
На Сарпинском в Волгограде тушат ландшафтный пожарСмотреть фотографии
13:34
Судья из Волгограда за несколько дней покорила ЭльбрусСмотреть фотографии
13:14
14-м новичком «Ротора» стал волгоградский футболистСмотреть фотографии
13:08
Волгоградский следком завел дело на 17-летнего подростка, задавившего женщинуСмотреть фотографии
12:54
Боксер-тяжеловес Кевин Джонсон мотивировал волгоградских подростков любить родинуСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде простились с бойцом СВО с позывным «Пламя»Смотреть фотографии
12:33
Депутату Распутиной дали шанс оспорить в Волгограде уголовное делоСмотреть фотографии
12:27
Федеральные эксперты отметили рост количества тяжелых ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:02
В центре Волгограда из-за земляных работ сузили дорогу к ДЮЦуСмотреть фотографии
11:38
Укушенного собакой школьника из Волжского перевезли в ВолгоградСмотреть фотографии
11:20
Юная пассажирка байка скончалась в больнице после ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:02
Женский «Ротор» разгромил тульский «Арсенал» со счетом 4:0Смотреть фотографии
10:49
Бочаров поручил развернуть дополнительные ПВР для жителей Курской областиСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом иномарка насмерть сбила идущего по краю дороги пешеходаСмотреть фотографии
10:32
Труп пропавшего неделю назад сапсерфера прибило к Волжской ГЭССмотреть фотографии
09:29
Закрытый проезд на Нулевую продольную взбесил волгоградских работягСмотреть фотографии
09:28
Под Волгоградом осуждены трое камышан, совершивших разбойное нападениеСмотреть фотографии
08:28
Сухую осень предрекла погода в Волгоградской области на Яблочный спасСмотреть фотографии
08:04
В Волгоградской области количество разводов превысило бракиСмотреть фотографии
21:43
Жительницу Волгоградской области отправили в колонию-поселение за долг дочериСмотреть фотографии
21:08
Подрядчик строительства дороги в Волгоградской области пошел на мировуюСмотреть фотографии
19:45
Редкую «Осетровую Луну» увидят волгоградцы ночью 19 августаСмотреть фотографии
 