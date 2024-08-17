- Хотел бы поблагодарить ребят за самоотдачу, которую они проявили во втором тайме, за эту показанную жажду победы, когда забили второй мяч сопернику. По игре в целом получились невнятные 20 минут. Видно, что у нас ребята нервничают, много потерь и брака было. А когда провели первую удачную атаку, поймали на высокой линии соперника и начали во фланги заходить, тогда пришла уверенность. Я думаю, многие со мной согласятся, что в последние 20-25 минут первого тайма мы создали много хороших моментов. Самое главное - мы показали тот футбол, который хотят видеть болельщики. Вторая половина после удаления сложилась, конечно, сложно. Я думаю, что мы правильно перестроились. Выпустили свежих игроков, которые смогли поддержать тот нужный темп при владении мячом у «Балтики». Хорошо перемещались, но повторюсь, был очень рад второму забитому мячу, потому что мы хотели не только обороняться, но и наказать соперника в быстрой атаке. Для этого выпустили Илью Кухарчука, забившего гол. Поэтому я думаю, что был хороший матч, и болельщики с хорошим настроением уйдут на выходные. Все остальное очень хотелось бы поддержать, что мы сегодня сделали, то, что мы создаем и то, что мы хотим играть — в хороший, атакующий и классный футбол. Я и раньше это говорил. У нас потихонечку начинает получаться, - заявил наставник сине-голубых.
Кроме того, главный тренер волгоградцев прокомментировал момент с удалением полузащитника «Ротора» Михаила Мальцева на 48-й минуте.
Отметим, что в следующем туре «Ротор» на выезде встретится с московской «Родиной» 26 августа. Начало матча в 19-30 ч.
Фото: СК «Ротор» vk.com