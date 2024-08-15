Общество

«Много сидел в Telegram»: в Питере загадочно исчез инженер из Михайловки Алексей Марчуков

Общество 15.08.2024 12:28
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15.08.2024 12:28


Переехавший из Михайловки Волгоградской области Алексей Марчуков загадочно пропал в Санкт-Петербурге. Накануне исчезновения мужчина должен был забрать начисленную ему премию и впоследствии лечь на операцию, рассказал V102.RU его коллега по работе Владимир Самарин. 

— С Алексеем лично общались последний раз в начале июля. У него сильно распух висок, я спросил, планирует ли он идти к врачу. Он ответил, что ляжет на операцию после того, как вернется из командировки. Наша компания занимается промышленным оборудованием. Алексей отвечает за сервис, можно сказать, что он больше занят в инженерной сфере. Часто нас отправляют по всей России. Так было и в этот раз. Алексей вернулся, должен был забрать премиальные и пропал. Я в этот момент был в отпуске и узнал об этом только когда вышел на работу, — вспоминает Владимир. 

По словам коллеги, Алексей полгода назад приехал в Питер и недавно устроился к ним в фирму в Выборгском районе Петербурга: 

— Знаю, что он снимал квартиру. Обычный парень, не выпивал, ничего такого. Никаких конфликтов ни с кем. Единственное — много сидел в Telegram, но с другой стороны, а кто сейчас мало читает «телегу»? — рассуждает Владимир. — Наше руководство после исчезновения Алексея подало заявление в полицию, но пока никаких результатов. Явно с ним случилось что-то нехорошее. С 15 июля о нем нет никаких известий. Телефон выключен, в соцсетях не появляется, зарплату не забрал, не увольнялся. До сих пор числится у нас в штате, но его фактически нет на рабочем месте. Вот такая странная ситуация. Очень надеюсь, что это сообщение увидят его родственники из Михайловки и что-то прояснится.

Известно, что пропавший среднего телосложения, рост около 165 сантиметров. Особых примет нет. Если вам что-либо известно о местонахождении Алексея или вы являетесь его близким родственником, просьба связаться с редакцией «Высоты 102» по номеру +7 937 55 66 102 или написать в наш бот в Telegram.  

Напомним, что тело пропавшего на диком пляже жителя Михайловского района нашли спустя трое суток. 

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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