Труп пропавшего на диком пляже волгоградца нашли спустя трое суток

В Михайловском районе Волгоградской области на берегу реки Медведица нашли труп пропавшего на выходных 23-летнего мужчины. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, тело обнаружили накануне в 25 метрах от места утопления.

— Молодой человек пропал утром 11 августа в восьми километрах от хутора Сенной. В присутствии очевидцев он нырнул и больше не выплыл, — уточнили источники в экстренных службах региона.

В СУ СКР по Волгоградской области в ответ на запрос информагентства происшествие подтвердили. Официальный представитель регионального следкома Наталия Рудник пояснила, что видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено.

Напомним, ранее отдел по делам ГО и ЧС администрации Михайловки сообщал, что компания молодых людей отдыхала на берегу реки Медведица в районе хутора Большая Глушица. В месте, не предназначенном для купания, предположительно, утонул парень. К поисковым мероприятиям привлекали водолазов поисково-спасательной службы Волгоградской области.

Фото: отдел по делам ГО и ЧС администрации Михайловки / t.me