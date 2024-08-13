«Холодильники потекли»: жители квартала в Волгограда после песчаной бури сидят без света





Жители дома №77 по проспекту Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда и близлежащих многоэтажек со вчерашнего обеда сидят без света. Как рассказали V102.RU горожане, электричество в их квартирах отключилось около обеда 12 августа после песчаной бури. Жители дома №77 по проспекту Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда и близлежащих многоэтажек со вчерашнего обеда сидят без света. Как рассказали V102.RU горожане, электричество в их квартирах отключилось около обеда 12 августа после песчаной бури.

- До сих пор свет не дали, у нас потекли все холодильники – люди пахали на дачах, чтобы сделать запасы на зиму, вся заморозка пропала. И это уже не говоря о других продуктах, - делятся возмущенные жители. - До сих пор свет не дали, у нас потекли все холодильники – люди пахали на дачах, чтобы сделать запасы на зиму, вся заморозка пропала. И это уже не говоря о других продуктах, - делятся возмущенные жители.

В управляющей компании «Тандем» жителям заявили, что только сегодня энергетики собирают бригаду, чтобы отремонтировать поврежденные линии. Когда появится свет, не уточняется. В управляющей компании «Тандем» жителям заявили, что только сегодня энергетики собирают бригаду, чтобы отремонтировать поврежденные линии. Когда появится свет, не уточняется.

В АО «ВМЭС» пояснили, что накануне из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий произошло технологическое нарушение, в настоящее время ведутся работы. В АО «ВМЭС» пояснили, что накануне из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий произошло технологическое нарушение, в настоящее время ведутся работы.





Между тем, сообщения об отсутствии света с 12 августа приходят и из других районов Волгограда. Так, обесточенными остаются многоэтажки по ул. Очаковская, 3,4, 5 в Тракторозаводском районе. Энергетики пояснили, что на месте работают бригады, а причины отключения устанавливаются.

Напомним, накануне в Волгоградской области пронеслась песчаная буря. За полчаса стихия успела натворить немало бед. Итогом стали сорванные крыши, поваленные деревья и опоры электропередач, перевернутые мусорные баки.



