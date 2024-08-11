Общество

Зарабатываете? Убирайте! Чиновники Волгограда проиграли суд природоохранной прокуратуре

Общество 11.08.2024 08:16
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11.08.2024 08:16


 

Администрация Волгограда и администрация Дзержинского района проиграли спор Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре в областном суде. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь чиновники пытались оспорить необходимость уборки двух улиц от скопившегося бытового и строительного мусора и веток. Изучив доводы всех сторон, суд встал на сторону жителей и прокуратуры. И ключевую роль сыграл областной комитет финансов. 

Согласно сведениям, опубликованным в открытом доступе, в суд первой инстанции – Дзержинский районный суд Волгограда – обратился прокурор Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры в интересах неопределенного круга лиц. Основанием для того послужила проверка облкомприроды, проведенная еще в ноябре 2023 года.

– В ходе проверки 27 ноября 2023 г. специалистом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области выявлено, что на территории Дзержинского района  имеются несанкционированные свалки отходов – грунта, шин, бытового мусора и веток – по ул. Чечено-Ингушская и ул. Манычская общим объемом более 12 кубометров. Со стороны администрации Волгограда имеет место ненадлежащее исполнение обязанности, возложенной на нее нормативными правовыми и иными актами, определяющими ее полномочия. Кроме того, установлено, что на территории Дзержинского района по адресам ул. Чечено-Ингушская и Фестивальная, по ул. Манычская места накопления ТКО, контейнерные площадки отсутствуют. В связи с чем в адрес администрации Волгограда направлено представление об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей средыот 12 ноября 2023 г. Выявленные нарушения до настоящего времени не устранены, – говорится в материалах дела. 

С учетом приведенных обстоятельств прокурор просил суд просил признать незаконным бездействие администрации Волгограда по непринятию мер по ликвидации несанкционированной свалки и обязать чиновников принять меры по ее ликвидации. Кроме того, надзорное ведомство требовало в суде, чтобы мэрия организовала площадки. На все про все в исковых требованиях отводилось не более полугода.

Дзержинский районный суд Волгограда, рассмотрев иск прокуратуры, удовлетворил все требования по ликвидации свалок. Однако, как сообщает ИА «Высота 102», чиновники с необходимостью наведения порядка не согласились и отправились в облсуд. 

– В апелляционных жалобах администрация Волгограда и администрация Дзержинского района просили решение суда отменить и принять новое решение об отказе прокурору в удовлетворении заявленных требований, ссылаясь на нарушение судом норм материального права и неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела. В возражениях на апелляционные жалобы комитет финансов Волгоградской области просил решение оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения, – говорится в материалах. 

В свое оправдание, поясняют в суде, чиновники настаивали на том, что обе свалки образовались на землях, государственная собственность на которые не разграничена. Однако здесь комитет финансов Волгоградской области напомнил представителям муниципальной власти о том, что прибыль с таких «бесхозных» участков бюджет города все-таки получает. 

Так, в частности, согласно приведенному ответу облфина, неналоговые доходы муниципального бюджета от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена за 2023 год составили 868 876 000 рублей, а по состоянию на 1 июля 2024 г. – 351 121 000 рублей, в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров указанных земельных участков - 723 190 000 руб.(2023 г.) и 312 492 000 руб. (2024 г.), доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, – 145 786 000 руб.(2023 г.) и  38 629 000 руб. (2024 г.). 

– Доказательств того, что указанных средств недостаточно для осуществления мероприятий по ликвидации спорных несанкционированных свалок административным ответчиком не представлено, – подчеркнули в Волгоградском областном суде, придя в итоге к выводу о том, что Дзержинский районный суд, рассматривая иск прокурора межрайонной природоохранной прокуратуры, не допускал никаких нарушений норм материального и процессуального права, которые могли бы привести к вынесению незаконного решения и о которых заявляли чиновники.

– Решение Дзержинского районного суда от 25 апреля 2024 г. оставить без изменения, апелляционные жалобы администрации Волгограда и администрации Дзержинского района Волгограда без удовлетворения, – постановил облсуд. 

Впрочем, у волгоградских чиновников еще есть возможность оспорить решение облсуда в вышестоящей инстанции. А это значит, что мусор на землях, которые приносят доход, вероятнее всего, останется до лучших времен. 

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