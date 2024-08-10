В зоне риска алкоголь и цветы: правительство увеличило пошлины за ввоз иностранной продукции





10 августа вступило в силу постановление правительства России, увеличивающее размер пошлин на иностранную продукцию. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», импортёрам придётся платить больше при ввозе в страну цветочной и алкогольной продукции.

Наиболее существенные изменения ожидают цветочный рынок, где ставка таможенных сборов увеличена в четыре раза с 5% до 20%.

- До конца года ввозить срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами, станет дороже, - резюмируют журналисты.

Естественно, что такого рода нововведения не могут пройти бесследно для розницы и конечного потребителя. При этом, по словам экспертов, индексация пошлин должна повысить конкурентоспособность отечественных производителей, которым сложно тягаться с иностранными компаниями.

В настоящее время крупные и средние цветочные хозяйства занимают в России всего 180 гектаров, а необходимо порядка 600-700 гектаров. Без внешнего стимулирования достичь таких показателей непросто, поэтому, судя по всему, помочь предприятиям предстоит рядовым покупателям.

Протекционистскими соображениями объясняется и рост пошлины на иностранную алкогольную продукцию. За ввоз вин и вермутов придется платить 25% от их цены вместо 20%, но не менее двух долларов за один литр. На водку, ликеры и этиловый спирт будет пошлина 20%, но не менее трех евро с литра в пересчете на стопроцентный спирт вместо полутора долларов.