Волгоградский суд воскресил фронтовика, которую по ошибке признали мертвой

Тракторозаводский районный суд Волгограда аннулировал актовую запись о регистрации смерти ветерана Великой Отечественной войны, которую признали мертвым по ошибке, передает V102.RU.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, о своей смерти пожилая женщина узнала, когда ей перестали выплачивать пенсию.

Установлено, что на самом деле умерла ее однофамилица. Произошло это в инфекционном госпитале ГБУЗ «Ленинская центральная районная больница». За телом женщины никто не обращался. При решении вопроса о захоронении тела, как невостребованного родственниками для погребения, и отсутствии у умершего документов, удостоверяющих личность, было ошибочно оформлено медицинское свидетельство о смерти на имя ветерана.

Решением суда свидетельство о смерти живого человека признано недействительным.