На ул. Пархоменко в Волгограде меняют 14 метров теплосети

В Волгограде на улице Пархоменко сужена проезжая часть автомобильной дороги на время проведения работ по замене участка теплосети. Как сообщили V102.RU в «Концессии теплоснабжения», решение о замене 14 метров трубы было принято по результатам гидравлических испытаний, которые проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону.

Работы проводятся в границах домов № 29-31 по ул. Пархоменко. Территория огорожена в соответствии с требованиями безопасности.

Вместо ненадежной трубы проложат новую из высокопрочной стали для надежной подачи теплоресурса. После окончания работ будут проведены повторные гидравлические испытания. На финальном этапе специалистам предстоит восстановить асфальтобетонное покрытие дороги.