В Волгограде реанимируют 46-летний чешский трамвай

Трамвай Tatra T-3, произведенный в 1978 году на предприятием ЧКД Прага, проходит углубленный капитальный ремонт в Волгограде, передает V102.RU. По информации мэрии, за долгие годы эксплуатации вагон преодолел свыше 2,5 млн. км, выработав свой ресурс.

- В процессе восстановления трамвай будет обновлен на 70%, в том числе, будут отремонтированы ходовая часть и элементы двигателя, - рассказали в администрации.

Работы проводят специалисты завода по ремонту трамваев и троллейбусов «ВЭТА» - подразделения МУП «Метроэлектротранс».

Ранее на этом предприятии уже воскресили старый троллейбус «Тролза», трамвай-пенсионер Tatra T-3 и другие раритетные экземпляры общественного транспорта.