В Волгограде «оживили» и охладили старый троллейбус

Общество 03.08.2024 14:58
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03.08.2024 14:58
Капитально отремонтированный 11-летний троллейбус выйдет на линию с климатическим оборудованием. Как рассказали V102.RU в администрации города, вторую жизнь в «рогатого» вдохнули на заводе по ремонту трамваев и троллейбусов «ВЭТА», который посетил глава города Владимир Марченко.
Муниципальное предприятие завершило капитально-восстановительный ремонт очередного троллейбуса «Тролза», произведенного и поставленного в Волгоград в 2013 году. До конца лета обновленная машина вновь выйдет на линию. Специалисты вернули в строй машину, которая за более чем 10 лет эксплуатации прошла по волгоградским дорогам 385 тыс. км и приблизилась к полной выработке эксплуатационного ресурса.
В транспорте частично заменена обшивка кузова, элементы несущей рамы, проведен капремонт обоих мостов и обновлен салон. Внутри салона и снаружи впервые появилось современное видеонаблюдение –информация с камер выводится на монитор в кабине водителя. Также установлены новые фары и габаритные огни. Главным новшеством стала климатическая система.
Этот троллейбус стал вторым за последний год, прошедшим углубленный обгрейд и вернувшимся на линию. Реновация старого подвижного состава стала возможной после приобретения 112 новых троллейбусов, позволившей снять с линий изношенные модели и провести модернизацию тех из них, которые возможно реанимировать, добавили в мэрии.
Скриншот видео администрации Волгограда/t.me
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