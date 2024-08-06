



6 августа в музее-заповеднике «Сталинградская битва» состоялось открытие экспозиции, приуроченной к 100-летию со дня учреждения одной из главных и при этом массовых наград СССР — Ордена Красного Знамени. Как сообщает ИА «Высота 102», посетители выставки смогут узнать о ключевых вехах в истории этой награды, а также о её связи с Царицыном, Сталинградом и Волгоградом.

Период гражданской войны

– Учреждение этой награды уходит корнями в 1918 год, когда появился Орден Красного Знамени РСФСР. Им награждались герои гражданской войны, – рассказала журналистам старший научный сотрудник отдела экспозиционно-выставочной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Мария Аушева.

Первыми тремя кавалерами Ордена Красного Знамени РСФСР стали Василий Блюхер, Василий Панюшкин и Филипп Миронов. Последний — наш земляк, уроженец хутора Буерак-Сенюткин станицы Усть-Медведицкой (ныне город Серафимович).





Аналогичные ордена на заре Советского союза были учреждены и в других республиках. Каждая такая награда имела свой собственный, самобытный вид и символику. Но такое геральдическое разнообразие долго существовать не могло.

– Датой основания ордена в привычном нам виде принято считать 1 августа 1924 года. В этот день был учреждён общесоюзный орден, – добавила музейный сотрудник.





Примечательно, что несколькими месяцами ранее, в апреле 1924 года, в списках последних награждённых тогда ещё Орденом Красного Знамени РСФСР можно найти ни много ни мало город – Царицын. Поощрение целого населённого пункта столь высокой госнаградой было, с одной стороны, связано с желанием партии отметить роль недавних событий, развернувшихся в городе, а с другой – предвосхищало скорое переименование Царицына в Сталинград, которое произошло уже в следующем, 1925 году.

Массовый героизм

Больше всего кавалеров ордена на сталинградской земле «родилось» в период Великой Отечественной войны. Конечно, далеко не все они действительно являются уроженцами Сталинградской области, однако именно здесь им суждено было проявить недюжинный героизм, отстояв стратегически важный город. Сотни тысяч бойцов пожертвовали ради этого своими жизнями.





– В период Великой Отечественной войны Орденами Красного Знамени награждались не только люди, но и, учитывая массовые подвиги личного состава, боевые машины и даже целые подразделения. У нас в экспозиции представлено знамя легендарной 13-й Гвардейской стрелковой дивизии. Когда какое-то подразделение награждалось такого рода наградой, ему выдавалась такая вот красно-белая лента, которая крепилась на знамя, – отметила куратор выставки.





Всего же в Сталинградской битве ордена были удостоены девять дивизий, пять бригад, двадцать восемь полков, шесть батальонов, два дивизиона и несколько других подразделений.

В числе награждённых за сталинградские бои есть даже два военных корабля.









– Помимо воинских подразделений и частей, высокой награды были удостоены и заслуги личного состава канонерских лодок «Чапаев» и «Усыскин». Макет последней могут увидеть посетители нашей экспозиции. Экипаж этого судна поддерживал своей палубной артиллерией 62-ю Армию, которая была прижата к Волге на севере, когда произошёл прорыв немецко-фашистских войск на участке между Сталинградским тракторным и Баррикадным заводами. Именно огневая поддержка речного флота помогла выбить от сюда противника, – рассказала Мария Аушева.

Награды, вручаемые в период Сталинградской битвы, были уже нового образца и несколько отличались от первых орденов.





– Изначально Орден Красного Знамени носился с помощью винтового крепления, но с лета 1943 года вышло постановление, в соответствии с которым появилась специальная колодка для крепления, обтянутая муаровой лентой с красно-белыми полосками.

Воины-интернационалисты

– У нас в экспозиции представлены награды, а также личные вещи трёх ветеранов войны в Афганистане, наших земляков: лётчика, командира вертолёта МИ-24 280-го вертолётного полка А.В. Савельева; старшего лейтенанта, командира десантно-штурмовой роты 66-й отдельной мотострелковой бригады С.А. Карабаева; капитана, разведчика 153-го отдельного отряда специального назначения, – рассказала музейный сотрудник.





К сожалению, в распоряжении музея отсутствуют наградные листы героев, поэтому об их подвигах посетители могут только лишь догадываться, исходя из военно-учётной специальности, специфики боевых действий, а также скупого уточнения о том, что все они награждены посмертно.

Рудимент уходящей эпохи

В последний раз церемония награждения Орденом Красного Знамени состоялась 24 декабря 1991 года, всего за два дня до принятия декларации о прекращении существования СССР.





– Нужно сказать, что выпуск самого ордена Московским и Ленинградским монетным двором прекратился ещё в 1957 году. Все комплекты, которые вручались, в том числе и участникам афганских событий, шли уже из запасников. Также стоит отметить, что многие ордена, произведённые в середине прошлого столетия, так и не нашли своих кавалеров, на вечно оставшись в хранилищах, – подытожила Мария Аушева.









Отметим, выставка «Первый советский», посвящённая 100-летию учреждения Ордена Красного Знамени СССР, будет доступна в музее-заповеднике Сталинградская битва до 20 октября 2024 года. Ознакомиться с ней могут все посетители учреждения.

Отметим фото: Павел Мирошкин, Вячеслав Зубарев / ИА «Высота 102»