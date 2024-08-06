Общество

Уволенный после скандала со скорой волгоградец восстановился на работе

Общество 06.08.2024 10:02
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06.08.2024 10:02


Заместитель директора филиала ФГУП «Охрана», подведомственного Росгвардии Петр Евсеев, который стал известен в публичном пространстве после блокирования проезда машины скорой в центре Волгограде сумел выиграть суд у своего работодателя, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

Согласно картотеке Краснооктябрьского районного суда, в прошедшем накануне заседании иск Евсеева был удовлетворен частично. 

— Да, действительно, Евсеев добился, чтобы его восстановили на работе и взыскали задолженность по зарплате, — уточнил собственный источник «Высоты 102». 

Напомним, об увольнении Евсеева стало известно 3 июня 2024 года. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram отметил, что когда «разразился скандал, Евсеев заявил журналистам, что не считает себя виновным, а «скорая»-де могла проехать другим маршрутом, однако руководство Росгвардии оценило его действия совершенно иначе». 

Инцидент, произошедший во дворе дома № 5 по улице Гагарина, прокомментировали в руководстве станции скорой помощи «Неотложка». 

Скриншот видео: станция скорой медицинской помощи «Неотложка»  

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