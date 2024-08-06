Заместитель директора филиала ФГУП «Охрана», подведомственного Росгвардии Петр Евсеев, который стал известен в публичном пространстве после блокирования проезда машины скорой в центре Волгограде сумел выиграть суд у своего работодателя, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

Согласно картотеке Краснооктябрьского районного суда, в прошедшем накануне заседании иск Евсеева был удовлетворен частично.

— Да, действительно, Евсеев добился, чтобы его восстановили на работе и взыскали задолженность по зарплате, — уточнил собственный источник «Высоты 102».

Напомним, об увольнении Евсеева стало известно 3 июня 2024 года. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram отметил, что когда «разразился скандал, Евсеев заявил журналистам, что не считает себя виновным, а «скорая»-де могла проехать другим маршрутом, однако руководство Росгвардии оценило его действия совершенно иначе».

Инцидент, произошедший во дворе дома № 5 по улице Гагарина, прокомментировали в руководстве станции скорой помощи «Неотложка».

Скриншот видео: станция скорой медицинской помощи «Неотложка»