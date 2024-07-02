Общество

Уволенный после скандала со скорой волгоградец подал в суд на Росгвардию

Общество 02.07.2024 10:02
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02.07.2024 10:02


Покинувший должность замдиректора филиала ФГУП «Охрана», подведомственного Росгвардии Петр Евсеев, заблокировавший проезд машины скорой в центре Волгограде оспаривает свое увольнение в суде, сообщает V102.RU. 

Согласно картотеке Краснооктябрьского районного суда, 1 июля иск зарегистрировали и передали судье Рожковой, которой предстоит рассмотреть дело о восстановлении на работе в связи с увольнением по инициативе работодателя. Информация о дате первого процесса отсутствует. 

Напомним, что об отставке Евсеева стало известно 3 июня 2024 года от депутата Госдумы Александра Хинштейна. Парламентарий в своем Telegram-канале указал, что когда «разразился скандал, Евсеев заявил журналистам, что не считает себя виновным, а «скорая»-де могла проехать другим маршрутом, однако руководство Росгвардии оценило его действия совершенно иначе». 

Руководство станции скорой помощи «Неотложка» прокомментировало дорожный инцидент во дворе многоквартирного дома № 5 по улице Гагарина. 

Скриншот видео: станция скорой медицинской помощи «Неотложка»

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