Покинувший должность замдиректора филиала ФГУП «Охрана», подведомственного Росгвардии Петр Евсеев, заблокировавший проезд машины скорой в центре Волгограде оспаривает свое увольнение в суде, сообщает V102.RU.

Согласно картотеке Краснооктябрьского районного суда, 1 июля иск зарегистрировали и передали судье Рожковой, которой предстоит рассмотреть дело о восстановлении на работе в связи с увольнением по инициативе работодателя. Информация о дате первого процесса отсутствует.

Напомним, что об отставке Евсеева стало известно 3 июня 2024 года от депутата Госдумы Александра Хинштейна. Парламентарий в своем Telegram-канале указал, что когда «разразился скандал, Евсеев заявил журналистам, что не считает себя виновным, а «скорая»-де могла проехать другим маршрутом, однако руководство Росгвардии оценило его действия совершенно иначе».

Руководство станции скорой помощи «Неотложка» прокомментировало дорожный инцидент во дворе многоквартирного дома № 5 по улице Гагарина.

Скриншот видео: станция скорой медицинской помощи «Неотложка»