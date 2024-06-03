Общество

Не пропустившего скорую замдиректора охранного предприятия уволили с работы

Общество 03.06.2024 18:01
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03.06.2024 18:01


В Волгограде своего поста лишился заместитель директора филиала ФГУП «Охрана» Петр Евсеев, который на минувшей неделе заблокировал выезд скорой помощи из двора в Центральном районе. Об отставке сегодня, 3 июня, сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн. 

Парламентарий отмечает, что предприятие, в котором работал водитель внедорожника до конфликта со скорой, является подведомственным учреждением Росгвардии. Решение об увольнении  приняло, по его словам, руководства федеральной службы. 

Когда разразился скандал, Евсеев заявил журналистам, что не считает себя виновным, а «Скорая»-де могла проехать другим маршрутом. Однако руководство Росгвардии оценило его действия совершенно иначе, поэтому с сегодняшнего дня — никакого отношения к ведомству этот человек больше не имеет, – написал Хинштейн в своем-телеграм-канале. – Надеюсь, пример Евсеева станет показательным и для других «небожителей», возомнивших себя «сверхлюдьми», для которых не писаны никакие законы. Тем более, что ему еще грозит и административная ответственность за непропуск машины «Скорой помощи».




Напомним, что служба скорой помощи распространила видео конфликта во дворе жилого дома. Водитель внедорожника отказывался сдать назад и пропустить спецмашину. В ответ водитель иномарки на минувших выходных в телеграм-каналах опубликовал видео из своей машины, где отчетливо видно, что он въехал в арку в тот момент, когда бригада медиков была у пациента, и стал выжидать их возвращения, аргументируя свои действия тем, что водитель скорой заблокировал ему проезд. При этом большинство волгоградцев заметили, что у водителя внедорожника была возможность воспользоваться альтернативными путями для объезда спецмашины. 

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