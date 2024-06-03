Не пропустившего скорую замдиректора охранного предприятия уволили с работы





В Волгограде своего поста лишился заместитель директора филиала ФГУП «Охрана» Петр Евсеев, который на минувшей неделе заблокировал выезд скорой помощи из двора в Центральном районе. Об отставке сегодня, 3 июня, сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Парламентарий отмечает, что предприятие, в котором работал водитель внедорожника до конфликта со скорой, является подведомственным учреждением Росгвардии. Решение об увольнении приняло, по его словам, руководства федеральной службы.

– Когда разразился скандал, Евсеев заявил журналистам, что не считает себя виновным, а «Скорая»-де могла проехать другим маршрутом. Однако руководство Росгвардии оценило его действия совершенно иначе, поэтому с сегодняшнего дня — никакого отношения к ведомству этот человек больше не имеет, – написал Хинштейн в своем-телеграм-канале. – Надеюсь, пример Евсеева станет показательным и для других «небожителей», возомнивших себя «сверхлюдьми», для которых не писаны никакие законы. Тем более, что ему еще грозит и административная ответственность за непропуск машины «Скорой помощи».









Напомним, что служба скорой помощи распространила видео конфликта во дворе жилого дома. Водитель внедорожника отказывался сдать назад и пропустить спецмашину. В ответ водитель иномарки на минувших выходных в телеграм-каналах опубликовал видео из своей машины, где отчетливо видно, что он въехал в арку в тот момент, когда бригада медиков была у пациента, и стал выжидать их возвращения, аргументируя свои действия тем, что водитель скорой заблокировал ему проезд. При этом большинство волгоградцев заметили, что у водителя внедорожника была возможность воспользоваться альтернативными путями для объезда спецмашины.