



30 мая в Центральном районе Волгограда водитель внедорожника JAECOO устроил конфликт с сотрудниками скорой медицинской помощи, заблокировав выезд через арочный проём. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось во дворе многоквартирного дома № 5 на ул. Гагарина. Не смогли повлиять на мужчину даже сотрудники Росгвардии.







– Бригада скорой помощи завершила работу на ул. Гагарина и получила новый срочный вызов. Когда специалисты попытались выехать со двора, дорогу им перегородил внедорожник, водитель которого, несмотря на включённую сирену, отказался уступать проезд, — рассказал редакции главный врач станции скорой медицинской помощи «Неотложка» Сергей Криковцев.

Медики попытались объяснить водителю иномарки, что спешат к пациенту, однако тот лишь вышел из машины и, улыбаясь, начал снимать карету скорой помощи на камеру мобильного телефона.

Впоследствии вызволять заблокированную скорую пришлось представителям Росгвардии, но и у них это не получилось.

– Данный гражданин вёл себя очень вызывающе и не церемонился в том числе и с представителями органов правопорядка. Даже после того как они попросили мужчину убрать машину, он не стал выполнить их требования, – отметил Сергей Криковцев.

В итоге скорой, спешащей на выезд, пришлось сдавать назад и пропускать водителя JAECOO.

Отметим, что руководство станции скорой помощи «Неотложка» вынуждено было обратиться в правоохранительные органы, чтобы те дали оценку произошедшему.

Фото и видео: станция скорой медицинской помощи «Неотложка»