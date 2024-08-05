Волгоградцев напугал звук мощного хлопка: видео

Жителей Волгограда сегодня среди ночи разбудил мощный звук хлопка, похожего на взрыв. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, звук шел со стороны Тракторозаводского района.

Инцидент произошел глубокой ночью после 02.00. На кадрах видео отчетливо слышен странный звук. Волгоградцы высказали предположение, что это мог быть переход самолета на сверхзвук.

Впрочем, в ГУ МЧС России по Волгоградской области заявили, что никаких подобных вызовов сегодняшней ночью не фиксировалось.

Напомним, в Ворошиловском районе Волгограда ночью загорелась электроподстанция. Пожар сняли на видео очевидцы происшествия.

Видео: «Волгоград № 1» / t.me