Общество 05.08.2024 09:42
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05.08.2024 09:42
Накануне, 4 августа, в селе Лемешкино Руднянского района Волгоградской области простились с 26-летним Виталием Джумагалиевым, погибшим на СВО. Печальную новость сообщили V102.RU в администрации района.
Как рассказали жители Лемешкино, в это село переехала мама Виталия, когда он служил в армии. Поэтому здесь его и похоронили.
- После армии он продолжил службу по контракту, приезжал сюда редко, знаем, что был женат, - поделились селяне.
Между тем, Виталий Джумагалиев с позывным «Казах» числился пропавшим без вести с января 2024 года.
Фото администрации Руднянского района VK.com, коллаж Алексея Костякова/V102.RU
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