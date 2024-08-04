Общество

«Люди ждут горячих туров. А их почти нет»: турагенты рассказали, сколько волгоградцы тратят на летний отдых

Общество 04.08.2024 20:21
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04.08.2024 20:21


Сезон летних отпусков традиционно становится временем активной работы туристических агентств. Волгоградцам готовы предложить классический отдых на море, уединенные прогулки в горах или экзотический досуг. Вопрос лишь в финансах. Сколько в среднем горожане платят за путешествия, узнали корреспонденты ИА «Высота 102». 

Волгоградцам, предпочитающим турецкое «все включено», придется отдать за отдых зарплату за месяц, а, может, и сразу за два. И хотя турагенты говорят, что цены на поездки в этом году не слишком отличаются от прошлогодних, стоимость заграничной поездки многим покажется достаточно острой. 

- Если сравнивать нынешние цены с расценками, которые были пять лет назад, то, конечно, вы заметите существенные изменения. А вот разница с прошлым годом не так очевидна, - соглашается менеджер компании «ВолгоградТур» Татьяна. - Да, предложений за 50 тысяч на человека уже не найти. По каким-то супергорящим предложениям волгоградцы смогут выкупить тур, скажем, за 120 тысяч на двоих. Поэтому сейчас некоторые туристы выбирают либо более скромные отели, либо оформляют раннее бронирование, либо ждут горячих туров, которых сейчас стало крайне мало. 

Справедливости ради стоит сказать, что в копеечку путешественникам может выйти и отдых на российском побережье. Тем же, кто хочет отдохнуть по программе минимум, готовы подыскать весьма демократичные предложения. 

- Мы отправляем наших клиентов на отдых в Архипо-Осиповку, в Лермонтово, Джубгу и в Дивноморское, - комментирует руководитель компании «Милантур» Александр. - Уже не первый год самым популярным остается пятидневный тур. За проезд на автобусе и проживание путешественники платят от 11 до 14 тысяч рублей. Поездки на 8 дней сейчас покупают чуть реже, так как они стоят около 20 тысяч рублей на человека. Прибавьте к этой сумме питание на курорте и всевозможные развлечения, и выйдет более солидная сумма. 

Сотрудники туристических фирм признают, что список самых популярных курортов как в России, так и за рубежом из года в год остаётся практически не изменен - в разгар сезона с Сочи и Анапой конкурируют Абхазия и Турция. Однако прослеживаются и новые тенденции. По словам турагентов, вместо летних активностей некоторые горожане присматриваются к расслабленному отдыху в санаториях на побережье Чёрного моря.

Автор Виктория Чумакова

Фото из архива ИА «Высота 102»

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