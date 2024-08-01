Общество

В выборную гонку в Волгоградской области включились 113 участников СВО

Общество 01.08.2024 21:05
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01.08.2024 21:05


В Волгоградской области на предстоящие сентябрьские выборы в органы местного самоуправления выдвинулись 113 участников спецоперации. Большинство их них впервые принимают участие в выборах, сообщает V102.RU. 

— В настоящее время на местных выборах идет период регистрации кандидатов. Выдвинуто 113 человек. Среди них большинство уже зарегистрированы, — заявили в областном избиркоме. — Такое количество кандидатов из числа участников СВО и членов их семей свидетельствует о высоком уровне доверия и поддержки в обществе.

Напомним, что в сентябре 2024 года в 29 муниципальных районах и трех городских округах Волгоградского региона пройдут выборы в 474 органа местного самоуправления. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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