Общество

Боимся угореть заживо: в Волгограде жители многоэтажки стали заложниками неудачного капремонта

Общество 01.08.2024 14:47
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01.08.2024 14:47


В Волгограде жильцы многоквартирного дома №76 на ул. Писемского пять лет живут как на пороховой бочке. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2018 году пятиэтажка была капитально отремонтирована, после чего в здании, где квартиры оснащены газовыми колонками, начались проблемы с вентиляцией.



- Мы не знаем, что делать и куда ещё жаловаться. Я обращался и в управляющую компанию, и в фонд капитального ремонта, и в прокуратуру, но никто не может нам помочь, - сетует жилец одной из квартир дома Сергей Шабалаев.

Сразу же после завершения капитального ремонта собственники начали замечать странности в работе вентиляции.

- У нас в квартире периодически пропадает тяга, а при стечении определённых погодных условий воздух идёт в обратную сторону. Сколько раз уже замечали, что ни с того ни с сего начинает пахнуть сигаретами. При этом ни я, ни жена – мы не курим. Начали выяснять, откуда идёт вонь, так оказалось, что из вентиляции. При этом на нашем стояке не так много квартир сейчас реально жилые. Да и из тех, кто проживает, курящие лишь на пятом этаже. Вы представляете? А мы ведь на первом живём, и к нам это всё идёт, - добавляет мужчина.

Примечательно, что, по словам волгоградца, они с женой владеют квартирой здесь уже несколько десятилетий и до капитального ремонта не знали проблем с вентиляцией.

- Раньше только примешь ванную, тут же всё выветривалось. Сейчас же во всей квартире влажность высокая, не ровен час плесень по стенам полезет, - отмечает собственник.

Больше всего жильцы боятся, что проблемы с вентиляцией могут привести к масштабной трагедии.

- Мы не так давно вынуждены были поменять газовую колонку на полуавтомат. Старая вышла из строя. В один момент при включении произошёл громкий хлопок. Мы все очень перепугались, постоянно ведь дома взрываются. Вызвали газовиков. Как выяснилось, после случившегося старый котёл пришёл в негодность. Уверен, что всё произошло из-за недостаточной тяги, - подчеркнул Сергей Шабалаев.

По мнению мужчины, если через обычный вентиляционный канал воздух циркулирует в обратном направлении, в один прекрасный день такое же может случится и с каналом, к которому подключена колонка. В этом случае в квартиру может начать поступать угарный газ – тихий убийца, который ежегодно приводит к смерти многих россиян. Опасаясь отравления Сергей с женой вынуждены постоянно держать окно на кухни открытым.

Коммунальщики – частые гости в злополучной пятиэтажке. Специалисты регулярно проверяют воздуховоды и действительно фиксируют сниженную тягу. Однако, по их мнению, текущие показатели всё же позволяют без опаски эксплуатировать газовое оборудование. При этом в управляющей компании разделяют опасение собственников и вот уже третий год пытаются заставить региональный фонд капитального ремонта провести коммуникации в порядок.

- Мы с фондом судимся с 2021 года. У нас накопилось очень много вопросов к качеству ремонта этого МКД. Речь идёт не только о вентиляции, но и практически обо всём объёме произведённых работ, - рассказали журналистам в ООО «УК «Жилкомсервис».

По информации сотрудников обслуживающей организации, практически сразу после капитального ремонта восстановленный фасад пошёл трещинами, штукатурка начала отваливаться, балконные плиты, а также лестницы у входных групп в подъезды также начали разрушаться. Не миновала печальная участь и кровельное покрытие – оно частично отслоилось.

Что касается вентиляции и газоходов, специалисты отмечают, что обустроенные строителями оголовки не отвечают техническим нормам. Собственно, последствия этих недоработок жильцы, вероятно, и ощущают на себе в настоящее время.

Удивительно, но вместо того, чтобы провести работу над ошибками и вместе с УК помочь собственникам, пострадавшим из-за некачественно произведённых работ, фонд капитального ремонта избрал иную позицию.

- Идёт затягивание процесса. Сейчас уже заходим в третью экспертизу. Мы изначально предлагали суду провести и экспертизу проектно-сметной документации, и качества фактически выполненных работ. Однако предложенная нами организация, выполняющая такого рода комплексные изыскания, дважды была отвергнута судебной инстанцией. Сейчас будет заказывать новую экспертизу. Чтобы вы понимали, это очень большие деньги - каждая стоит по 50-70 тыс. рублей, - подчеркнули в УК.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в фонд капитального ремонта с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Как выяснилось, в организации до сих пор не уверены в том, что в происходящем сейчас с пятиэтажкой есть их вина.

- До вынесения судебного акта выводы о наличии нарушений в результате капитального ремонта крыши в 2018 году являются преждевременными. Причинно-следственная связь между проведёнными работами и ненадлежащим функционированием систем вентиляции данного МКД не установлена. В связи с чем проводить какие-либо работы и предъявлять убыток подрядчику на сегодняшний день невозможно, - рассказали журналистам в фонде капитального ремонта Волгоградской области.

Пока региональный оператор в суде пытается отбиться от претензий, жильцы вынуждены оставаться в заложниках сложившейся ситуации.

Примечательно, что не успели волгоградцы разобраться с последствиями капитального ремонта 2018 года, собственников обрадовали вестью о производстве очередного этапа обновления сооружения. На этот раз в пятиэтажке сулят замену сетей отопления и водоснабжения. Однако наученные горьким опытом жильцы требуют у подрядчика предъявить сертификаты соответствия используемых материалов техническим требованиям, а также предоставить информацию о наличии необходимых компетенций у специалистов, монтирующих коммуникации. Однако, по словам собственников, предоставлять какие-либо документы строительная организация отказывается и угрожает проучить жильцов, взыскав через суд крупные штрафы за недопуск к стоякам.

Фото и видео: Сергей Шабалаев

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