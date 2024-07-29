Общество

Пассажиров поезда после ЧП под Волгоградом доставят в Адлер другим составом

Общество 29.07.2024 16:25
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29.07.2024 16:25


Резервный состав уже выдвинулся за пассажирами поезда №491 Казань — Адлер, который сегодня, 29 июля, сошел с рельсов в Волгоградской области из-за столкновения с грузовиком. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в РЖД.

По данным компаниям, резервный состав отправляется из Волгограда и будет подан под посадку на станции Гремячая. 

- Он проследует изменённым маршрутом через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле, - уточнили в РЖД.

Пассажиров, эвакуированных из поврежденного поезда, автотранспортом доставляют на станцию Котельниково для размещения на вокзале. Сообщается, что организована раздача воды. К резервному составу, когда он прибудет на станцию Гремячая, людей доставят на автобусах.

На данный момент сообщается, что в результате схода вагонов пассажирского поезда №491 Казань — Адлер госпитализированы 30 пассажиров, из которых 15 - дети. В оперативном штабе уточнили, что состояние двоих взрослых — водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое.

Фото: администрация Котельниково

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