В Волгограде после изнуряющей жары температура опустится до +28°C





В Волгограде после изнуряющей жары синоптики к середине рабочей недели прогнозируют небольшую температурную передышку. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, температура воздуха опустится до +28°C.

Так, по данным синоптиков, температура воздуха ночью упадет до +20...+22°C, а днем воздух прогреется до +32...+34°C.

Во вторник, 30 июля, днем пройдет небольшой дождь. Ночью температура составит +23...+25°C, а днём едва дотянется до +26...+28°C.

В среду осадков не ожидается. Температура днем прогреется до отметки +26...+28°C.