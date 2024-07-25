В России 25 июля отмечают День сотрудника органов следствия





Сегодня, 25 июля, в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники следственных органов. Как сообщает V102.RU, День сотрудника органов следствия РФ был учрежден в 2013 году постановлением правительства. Профессия следователя – редкая и опасная, которая имеет интересную многовековую историю.





Указом Петра I 25 июля 1713 года был создан первый специальный следственный орган – следственная канцелярия, на основе которого позднее был сформирован Следственный комитет. Это праздник сегодня объединяет всех следователей страны: Следственного комитета, ФСБ и МВД.

- Профессия следователя всегда была сложной и ответственной. Ведь от его решений зависят судьбы участников уголовного процесса. Именно поэтому к сотрудникам следственных органов всегда предъявлялись самые высокие требования, связанные как с неукоснительным знанием законов, так и с высокими морально-нравственными качествами, - подчеркнул в своем поздравлении глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ежегодно в дни празднования ведомством также вспоминают и отдают дань уважения коллегам, отдавшим жизнь на страже правопорядка, а также ветеранам следственных органов, которые продолжают воспитывать и обучать молодое поколение.

- Уважаемые товарищи, друзья, благодарю вас за труд и ответственный подход к делу! От всей души поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации! Крепкого вам здоровья, успехов, благополучия, энергии, оптимизма, осуществления намеченных планов и дальнейших успехов в службе на благо Родины, - поздравил с профессиональным праздником глава СКР.

Редакция V102.RU присоединяется к сегодняшним поздравлениям и желает сотрудникам следственных органов успехов на службе Отечеству!



