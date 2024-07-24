Госдума разрешила сельским больницам торговать лекарствами





24 июля депутаты Государственной думы одобрили в окончательном, третьем чтении поправки в законы, регулирующие оборот лекарственных препаратов и деятельность медицинских учреждений. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты попытались повысить качество медицинского обеспечения сельских территорий. Для этого участковым больницам парламентарии разрешили заниматься торговлей лекарственных препаратов.

- Мы стали на шаг ближе к решению проблемы лекарственной доступности в сельской местности. Много было обращений от жителей, пенсионеров, ветеранов, которым приходилось проезжать десятки километров до ближайшей аптеки или ФАПа, чтобы купить лекарства. Теперь они смогут это сделать в участковой больнице, - рассказал журналистам сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков.

Отметим, новый порядок реализации лекарственных средств вступит в силу лишь после одобрения поправок Советом Федерации, а также президентом Владимиром Путиным.