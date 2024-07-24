«Тут волна, лужи»: в Волгограде после ливня появились машины-«утопленники»

Многие улицы Волгограда оказались в воде после прошедшего ночью ливня. Как сообщает V102.RU, горожане в местных пабликах делятся фотографиями и видео последствий потопа.
Так, на малом проспекте Лепнина в Краснооктябрьском районе в огромной луже утонул автомобиль, который, вероятно, получил гидроудар.
- На ровном месте утонула машина, - констатируют авторы видео. – Тут волна, лужи…Реально, гидроудар получил.
Как ранее сообщалось, в Дзержинском районе утром около завода «Ахтуба» из-за подмыва дороги под асфальт провалился легковой автомобиль. В такую же ситуацию, как утверждают очевидцы, попал автомобиль около энергоколледжа в Кировском районе.
Видео: Волгоград №1 / t.me