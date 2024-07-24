Происшествия

«Тут волна, лужи»: в Волгограде после ливня появились машины-«утопленники»

Происшествия 24.07.2024 09:28
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24.07.2024 09:28



Многие улицы Волгограда оказались в воде после прошедшего ночью ливня. Как сообщает V102.RU, горожане в местных пабликах делятся фотографиями и видео последствий потопа.

Так, на малом проспекте Лепнина в Краснооктябрьском районе в огромной луже утонул автомобиль, который, вероятно, получил гидроудар.

- На ровном месте утонула машина, - констатируют авторы видео. – Тут волна, лужи…Реально, гидроудар получил.

Как ранее сообщалось, в Дзержинском районе утром около завода «Ахтуба» из-за подмыва дороги под асфальт провалился легковой автомобиль. В такую же ситуацию, как утверждают очевидцы, попал автомобиль около энергоколледжа в Кировском районе.

Видео: Волгоград №1 / t.me

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