



В Камышине Волгоградской области оказался в бесхозном состоянии недавно благоустроенный участок Центральной набережной. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за отсутствия внимания городских служб жителям и гостям административного центра с трудом удаётся найти вымощенные плиткой тротуары.





Судя по видео, снятому очевидцами на набережной, дорожки практически полностью скрылись в траве. Поросли бурьяном и центральные пешеходные маршруты.

В администрации Камышина подтвердили подлинность видеозаписи. По информации властей, данный участок был благоустроен в 2018 году. Периодически специалисты производят здесь покос травы, однако сотрудников не хватает, чтобы организовать работы с меньшей периодичностью.

- Покос травы на Центральной набережной начался с 17 июля. На видео запечатлён участок у школы. Рассчитываем, что растительность здесь будет скошена до конца недели, - подчеркнули в пресс-службе муниципалитета.

При этом в мэрии затруднились уточнить, что стало причиной столь дружного прорастания бурьяна сквозь тротуарную плитку. По правилам, брусчатка укладывается на массивную подушку из смеси цемента и песка, что практически полностью исключает прорастание травы.

Фото и видео: Подсмотрено. Камышин / t.me