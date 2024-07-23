В Волгограде военные выявят сильнейшего в чемпионате ЮВО по спортивному многоборью





В Волгограде с 23 по 26 июля состоится чемпионат ЮВО по военно-спортивному многоборью в дисциплине «Летнее офицерское троеборье». Как сообщает V102.RU, на протяжении нескольких дней сборные команды подразделений будут бороться за звание сильнейших.





В соревнованиях примут участие военнослужащие пяти общевойсковых армий, бригады управления спецназначения, радиационной химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, ракетной, инженерной, радиотехнической, железнодорожной бригад и военной базы.

В общей сложности в дисциплинах будут участвовать 96 атлетов, из которых 8 военнослужащих с ограниченными возможностями здоровья. Военнослужащие поборются за звание сильнейшего в дисциплинах по стрельбе, плаванию и бегу.

Одной из главных задач соревнований - привлечь внимание молодых людей к спорту и продемонстрировать подрастающему поколению наглядный пример силы, ловкости, выносливости, волевых качеств современного мужчины.