Общество 22.07.2024 16:11
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22.07.2024 16:11
В Тракторозаводском районе Волгограда масштабно отпраздновали День металлурга. Работники РУСАЛа встретили свой профессиональный праздник трудовыми достижениями, спортивными соревнованиями и зажигательным концертом, на котором хедлайнером вечера стала певица Ханна, сообщает V102.RU.
Марафон праздничных мероприятий стартовал 18 июля на стадионе «Зенит», где собрались футбольные команды трудовых коллективов, чтобы определить сильнейших в борьбе за кубок Металлурга. Яркие матчи принесли массу впечатлений и эмоций, как для самих команд, так и для зрителей, которые пришли поддержать своих близких.
20 июля в ДК ТЗР состоялось торжественное награждение ветеранов производства, трудовых династий и заслуженных работников Волгоградского алюминиевого завода.
В теплой семейной обстановке заводчан поздравил директор «РУСАЛ Волгоград» Александр Белотелов.
— Вы – сплав целеустремленности, трудолюбия, креативности. Крепче вас нет других сплавов. Большое спасибо за ваш труд. Хочу пожелать, чтобы тот огонь, который зажег ваши души, горел всегда. Чтобы тепло этого огня согревало ваши семьи и ваших близких, — обратился к коллегам Александр Белотелов.
После торжественной части команды волгоградских металлургов выступили в пародийном шоу «тАLанты».
Зрители в зале с восторгом принимали заводских «артистов», узнавая звезд эстрады в созданных ими образах. Самые блистательные выступления были по достоинству оценены жюри – победителям были вручены кубки и памятные подарки.
Вечером 20 июля завершающим и не менее ярким стал фестиваль «Сила притяжения» в парке Аттракционов на Спартановке.
Гостей ждали конкурсы, викторины, игры, развлечения, живая музыка и танцы.
Со сцены представитель рабочего совета алюминиевого завода передал поздравления и пожелания с профессиональным праздником от основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. А концерт с участием волгоградских музыкальных и танцевальных коллективов, и гость вечера – российская певица Ханна – подарили зрителям восторженные и незабываемые эмоции праздника.
Автор фото: Дмитрий Панин.
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